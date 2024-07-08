Мировая торговля за первое полугодие прибавит 350 млрд долларов выручки за товары и услуги

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Среди новых явлений в мировой торговле есть деление на крупные альянсы и концентрация на глобальном предложении

8 июля 2024, 19:13

Эксперты UNCTAD в июльском отчете о глобальной торговле назвали три новых тренда, изменяющих мировую экономику. Эти тренды будут в конечном итоге влиять практически на все страны, включая Украину. О новом обзоре мировой торговли пишет Bloomberg.

Прежде всего, эксперты выделяют значительно большую концентрацию усилий всех участников торговых операций на глобальном уровне. В то же время, будет наблюдаться и противоположная тенденция – распределение между странами на крупные альянсы, которые будут защищать свои интересы и лоббировать свое видение того, как должна развиваться торговля. Третьим важным трендом станет рост протекционизма, а соответственно и затрат на продвижение товаров и услуг. Последняя тенденция связана как с политическими, так и с экономическими особенностями не только глобального мероприятия, но и глобального востока.









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Возобновление торговли, хотя и медленными темпами: +350 млрд. за товары и услуги. Глобальная торговля товарами и услугами возобновляется после прошлогоднего спада на фоне сильнейшего роста экономики в Соединенных Штатах и возобновления стабильного экспорта из Азии.

Эксперты Агентства ООН по торговле и развитию (UNCTAD) также отмечают, что в первом полугодии прогнозируется рост торговли в глобальном измерении на 2%. Такой рост прибавит не менее 250 млрд долларов дополнительных прибылей в торговле товарами и примерно 100 млрд долларов в сфере услуг. Соответствующие расчеты произведены по аналогичному периоду 2023 года.

Как отмечали ранее эксперты, в мировой торговле происходят радикальные изменения. К примеру, США опередили Китай и стали главным торговым партнером Германии по итогам первого квартала 2024 года. Объем внешней торговли Германии и США (экспорт и импорт вместе) с января по март составил €63 млрд. Аналогичный показатель с Китаем составил чуть менее €60 млрд.

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