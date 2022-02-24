Мировая экономика мгновенно отреагировала на обострение в геополитической ситуации. В четверг, 24 февраля, евро достиг 100 рублей, акции российских компаний упали, московская биржа приостановила торги. Как эти события отразились на экономике страны и что делать нижегородцам рассказали эксперты.

Курс на падение

Утро 24 февраля навсегда войдёт в экономическую историю. Вскоре после того, как Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, курс рубля обвалился. Доллар подорожал до 84 рублей впервые с 2016 года. Евро подскочил до 95 рублей 10 копеек, чего не было с сентября 2014 года.

А уже после 10 утра был побит исторический рекорд. Доллар подрожал ещё на 2 рубля — до 86 рублей, а евро достиг 100 рублей.

Одновременно резко подскочила в цене нефть. «Чёрное золото» превысило 103 доллара за баррель впервые с сентября 2014 года.

На фоне всеобщей истерии держатели акций российских компаний начали спешно от них избавляться. Суммарная стоимость акций российских компаний упала на 11,4%. И в 7:52 торги на Московской бирже закрыли. Вслед за ней приостановила торги Санкт-Петербургская биржа.

Ближе к полудню стало известно, что индекс Мосбиржи упал на 45,17% ниже 1700 пунктов. Последний раз индекс торговался на таких уровнях в 2016 году.

В свою очередь, по сообщению Bloomberg, стоимость тонны алюминия на Лондонской бирже металлов достигла исторического максимума в $3 449 впервые за 14 лет. То есть показатель превысил рекорд 2008 года, когда тонна стоила 3,38 тысяч долларов. При этом в начале февраля 2022 года максимальная стоимость металла была $3,24 тыс.

В агентстве отметили, что такое изменение на сырьевом рынке связано с геополитической обстановкой в мире. При ухудшении ситуации на Украине могут начаться проблемы в поставках сырья и сокращение предложения.

Биржевые цены на газ в Европе подскочили более чем на 40 процентов в ходе торгов 24 февраля. Топливо подорожало до максимума с декабря 2021 года — до 1400 долларов за тысячу кубометров.

Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

«Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий», – сообщили в ЦБ.

Экономический эффект

Эксперты говорят, что все процессы, происходящие в экономике ожидаемы и предсказуемы. И дело не только в обострившейся геополитической ситуации.

«Есть фундаментальные факторы, которые толкали цену нефти вверх весь 2021 год и в начале 2022 года. Это нарастающий дефицит предложения, потому что потребление восстанавливается, даже растёт в глобальном масштабе. Все более-менее отменяют карантинные ограничения из-за пандемии, люди начинают больше перемещаться», — отметил эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT.

Кроме того, по словам специалиста, заканчивается зима, начинается автомобильный сезон в разных странах, в том числе в Европе и в США, а значит, растёт потребление нефтепродуктов.

«На чём отражаются все политические шоки? Нефть дорожает, потому что есть опасения, что нарушатся поставки, ведь Россия — третий крупный поставщик. Снижается курс российских акций, потому что держатели боятся дальнейших санкций, а западные акционеры проводят политику США. Это в какой-то степени организовано, а не просто стихия», – считает заведующий кафедрой экономической теории и методологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александр Золотов.





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