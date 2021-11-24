Заявление Белого дома о готовности Джо Байдена пойти на второй срок не сняло сомнений внутри Демпартии относительно физического состояния американского лидера и его реальных намерениях. Эксперты уверены: ситуация может измениться

Почему вновь заговорили о втором сроке

О намерении Джо Байдена баллотироваться на второй срок сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Да, это его намерение», — сказала она журналистам на брифинге 22 ноября, комментируя появившуюся ранее в газете The Washington Post статью, в которой утверждалось, что Байден и его ближайшее окружение сообщают союзникам о намерении американского президента выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

Причина, по которой команда 46-го президента США посылает подобные сигналы, по данным издания, заключается в необходимости развеять сомнения в его готовности ко второму сроку и развеять опасения тех демократов, которые полагают, что в результате следующих выборов к власти вновь могут прийти республиканцы. Газета пишет, что в Демпартии в последнее время были очень обеспокоены драматическим падением рейтинга одобрения деятельности Байдена — согласно исследованию The Washington Post, в ноябре он опустился до минимума с момента инаугурации, до 41%, в то время как 53% американцев не одобряют деятельности президента. Другой опрос, проведенный Quinnipiac University, говорит о поддержке в 36%, при том что в начале президентства президенту-демократу доверяли 56% американцев.

Издание The Atlantic отмечает, что тренд на снижение рейтинга Байдена наметился с выводом войск США из Афганистана. Вопреки прогнозам, что это не окажет сильного влияния на внутреннюю политику, провал Вашингтона в этом регионе поставил под сомнение компетентность администрации и укрепил пессимистичные настроения относительно положения страны на международной арене. Свой вклад также внесла новая волна коронавируса, и, как следствие, усталость населения от вводимых властями ограничений. Наконец, сказалась быстро растущая инфляция — несмотря на обещания президента, что этого сценария удастся избежать.

Показательным стал провал демократов на выборах в штате Вирджиния, где впервые с 2009 года пост губернатора достался республиканцу, 54-летнему бизнесмену Гленну Янгкину, который в американских СМИ получил прозвище Трамп-Light. Этот эпизод рассматривался политологами как лакмусовая бумажка, показывающая настроение избирателей после первого года правления Байдена в преддверии выборов в конгресс 2022 года. Так, в 2009 году, в период правления Барака Обамы, победа республиканца в Вирджинии стала предвестником дальнейшего доминирования Республиканской партии.

Доверяют ли Байдену в партии

По данным Politico, публичные заявления о готовности Байдена пойти на второй срок не убеждают скептиков из Демпартии в том, что он действительно на это способен. Прежде всего соратников Байдена волнует его возраст. В 2024 году ему будет уже 82 года, к концу второго президентского срока — 86, что станет абсолютным рекордом для лидера США. Проведенное на прошлой неделе обследование и последующее заключение президентского лечащего врача Кевина О’Коннора о том, что Байден в состоянии выполнять обязанности президента, не могут развеять сомнения не только демократов, но и избирателей. Так, по данным опроса Politico и Morning Consult, лишь 40% избирателей считают Байдена здоровым и только 46% готовы согласиться с утверждением, что президент психически здоров. Также обсуждается вопрос, сможет ли Байден при текущем рейтинге успешно провести новую избирательную кампанию. Если на прошлых выборах он позиционировал себя как кандидата, способного победить действующего президента США Дональда Трампа, то на выборах 2024 года перед ним будет стоять больше вызовов, с которыми при текущем рейтинге одобрения он может не справиться.

Кроме того, сомнения в силах Байдена, а также уход вице-президента Камалы Харрис на второй план дают почву для реализации политических амбиций отдельных членов Демпартии. Харрис больше не позиционируется как безусловный преемник Байдена, а потому ряд сенаторов предпринимает усилия для наращивания своего политического капитала, отмечает Politico. Вместе с тем The Washington Post пишет, что публичные заявления Байдена могут создать препятствия для его возможных преемников, поскольку не все демократы готовы открыто противопоставить свою кандидатуру действующему президенту. При этом официальное решение Байдена о том, выдвигаться или нет повторно, ожидается не раньше выборов в конгресс.

Является ли решение президента окончательным

Решение Байдена баллотироваться на второй срок не окончательное, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, все будет зависеть не только от состояния здоровья президента, но и от экономических показателей страны и внешнеполитических успехов администрации. «В американской истории мало случаев, когда единожды избранный президент отказывался бы от попыток переизбраться на второй срок. Можно сказать, что четыре года — это недостаточное время, чтобы реализовать планы, выполнить обещания. Конечно, есть и такой фактор, как окружение президента, которое, как правило, подталкивает его к попыткам переизбрания. Здесь ничего необычного нет», — подчеркнул эксперт в разговоре с РБК.

Вместе с тем Кортунов напоминает, что во главе США еще никогда не стоял такой пожилой человек и что в случае с Байденом могут возникнуть вопросы относительно его возможности выполнять функции президента. «Второе более существенное обстоятельство — это то, что Байдену пока не удается выступить в роли объединителя страны. Америка как была расколота в ноябре прошлого года, так и осталась расколота по очень многим основаниям: политическим, социальным, экономическим. Эти проблемы никуда не делись, как не делись и люди, которые голосовали за Трампа. Возникает вопрос — сможет ли Байден выступить в 2024 году как президент всех американцев. На этот счет есть большие сомнения», — заключил он.

Эксперт Института Кеннана Игорь Зевелев отметил, что ни в демократических, ни в авторитарных системах лидер не хочет выглядеть «хромой уткой». По его словам, такое положение побуждает к борьбе за наследство и затрудняет проведение последовательной политики. «Поддержание разговора о возможном выдвижении Байдена на второй президентский срок от Демократической партии направлено на то, чтобы консолидировать членов партии вокруг умеренного центристского компонента и укрепить ее позиции по отношению к левым или прогрессистам. Так что мы еще будем слышать эти разговоры, но это не означает, что Байден действительно будет выдвигаться в качестве кандидата на следующих выборах», — заключил он.

Автор: Вероника Вишнякова для РБК