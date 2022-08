Если рассматривать возможной переломной точкой войны экономическое положение в России, необходимое резкое ухудшение ситуации в РФ произойдет во второй половине 2023 года. Об этом говорится в обширном отчете KSE Institute относительного санкционного удара по российской экономике.

Так эксперты отмечают, что санкции, ставшие вторым по значимости инструментом поддержки Украины после поставки оружия, в текущих условиях способны переломить ситуацию только через год. Такой точкой станет падение доходов от нефти и газа до критического уровня.

На сегодняшний день от коллапса в нефтегазовой отрасли РФ спасают цены.

Однако прибыли от продаж нефти и газа уже сегодня слишком низкие. А в следующем году, когда будет введено европейское нефтяное эмбарго, ожидается сокращение доходов России от нефти и газа с примерно $325 млрд в 2022 году до $180 млрд в 2023 году (при базовом сценарии) и достигнет критических $150 в год к концу 2023 года.

Текущие цены на нефть и газ также не будут держаться на таком уровне долго, поскольку не имеют никаких экономических основ и резко выросли после вторжения.

Тем более, в нефтяном секторе цены уже снизились в июле-августе из-за опасений глобальной экономической рецессии.

При этом, несмотря на высокие цены на нефть и газ, российская экономика все же сократилась во 2-м квартале 2022 г., снизившись на 4,9%. Для сравнения Саудовской Аравии, которая также делает акцент на торговле энергоносителями, удалось за этот период достичь роста экономики в 11,8%.

Разительный разрыв в значительной степени объясняется влиянием санкций.

И в дальнейшем прибыль от экспорта нефти и газа в России — ключевой фактор для компенсации санкций, будет только уменьшаться.

Введение нефтяного эмбарго, а также распространение действующих санкций на морскую транспортировку нефти на судна, зарегистрированные в юрисдикции ЕС, приведут не только к дальнейшему снижению объемов экспорта российской нефти, но и к увеличению дисконта на нее. Средняя цена продажи российской нефти во 2-м квартале уже была чуть ниже 80$за баррель, тогда как среднерыночная – 113. Это значит, что только во 2-м квартале текущего года в результате санкций Россия потеряет около $20 млрд с продаж нефти.

В газовом секторе переломным моментом станет возобновление добычи в Нидерландах (Гронинген) до полной производственной мощности. Это обеспечит бесперебойную поставку газа в ЕС. А также сразу установит ценовой лимит на продажу российского газа.

И после того, как доходы от нефти и газа упадут ниже критического уровня, который эксперты оценивают в $200 млрд. в год, России будет трудно поддерживать внешний баланс.

Это, вероятно, потребует либо значительного использования международных резервов, и/или значительной корректировки обменного курса рубля.

Российский рубль вернулся к послевоенному уровню после катастрофического падения в марте, инфляционные ожидания не реализовались, а Центральный банк РФ снизил ставки с пиковых 20% до 8% и ослабил контроль над капиталом. Консенсус-прогнозы по сокращению российской экономики в 2022 году упали с -10-30% до -6-9,5, а по инфляции – с около 20% до 12-15%.

Такое резкое улучшение ситуации было вызвано высокими доходами от продажи нефти и газа в сочетании с российской политикой маневрирования, частично защитившей экономику от шока первичной волны санкций.

Однако в KSE Institute считают такое улучшение временным.

Санкции отражаются на внутренней российской экономике. Промышленное производство упало на 1,8% по сравнению с прошлым годом (включая сокращение производства автомобилей на 62%), а реальные доходы снизились на 6,1% по сравнению с предыдущим годом в мае.

Ожидается дальнейшее падение летом, когда появится выход иностранных компаний.

Это отразится на рынке труда, тогда как давление санкций будет только накапливаться. МВФ прогнозирует уровень безработицы в РФ до 9,3% в 2022 году, что означает около 3,8 млн новых безработных.

По оценкам Российского центра стратегических исследований (ЦСР), к концу 2022 года произойдет значительный рост безработицы в 63% регионов РФ. В топ-5 отраслей, которые ожидает сокращение рабочих мест, входят транспорт и логистика, автомобильная промышленность, оптовая торговля, электронная коммерция, лесопромышленность и изделия из древесины.

За пять месяцев войны международные резервы РФ упали с исторически высокого уровня в $643,2 млрд. перед вторжением до $572,1 млрд. (на $71,1 млрд. или -11%). За неделю с 8 по 15 июля резервы ЦБ РФ упали еще на $7,4 млрд. Чуть больше половины резервов ЦБ РФ (около $300 млрд) заморожены государствами-союзниками Украины, и их невозможно получить, чтобы смягчить последствия санкций (объем замороженных резервов) подтвердила российская оперативная группа (Elten, Proxies and Cigarches).

14 июля Путин подписал закон, разрешающий «скрывать» информацию о величине и структуре международных резервов путем классификации таких данных как государственной тайны. Решение не публиковать часть экономической информации (также торговых и банковских данных) – еще одно косвенное доказательство того, что санкции оказались эффективными.

РФ пережила резкое сокращение торговли, главным образом импорта на 22% до $72,3 млрд. во 2-м квартале. Хотя такой результат может быть положительным с точки зрения учета ВВП из-за увеличения чистого экспорта, в общем, это очередной признак уязвимости российской экономики. Россия зависит от импорта и технологий, которых лишилась в результате санкций, и ей будет непросто без них. Это видно из того, как российские авиакомпании «расчленяют» собственные самолеты на запчасти, а российская военная машина получила серьезный удар в результате распространения санкций Запада на поставки комплектаций военной техники.

Попытка России переориентировать свои торговые и инвестиционные отношения с развитыми экономиками на развивающиеся страны будет иметь высокую цену.

Экономика и население России сосредоточены в ее европейской части, что создает природные условия для тесных торговых и инвестиционных связей с Европой. Торговля с более отдаленными экономиками в Азии повлечет за собой дополнительные логистические затраты.

Значительная часть российской экспортной инфраструктуры теперь будет лишней, например нефте- и газопроводы в Европу, тогда как возникнет необходимость налаживания новой инфраструктуры для поддержки торговли с новыми партнерами, включая дополнительные трубопроводы в Китай.

Потенциальные новые рынки России раньше не нуждались в российских товарах, поэтому клиентов на новых рынках, возможно, придется убеждать покупать российское с помощью скидки. Особенно если покупка российского будет сопровождаться дополнительным риском санкций.

РФ начала сокращать свои социальные расходы, поскольку война и находящиеся под санкциями компании являются более приоритетными с точки зрения помощи государства. В частности, речь идет о военных расходах и поддержке российских компаний и банков, пострадавших от санкций.

Вместе с тем госбюджет не может рассчитывать на дивиденды от государственных компаний. А Фонд национального благосостояния, уже потерял около трети своих ресурсов с начала войны.

К примеру, в конце апреля Минфин РФ объявил, что Правительство РФ проведет рекапитализацию «Аэрофлота РЖД», «Дома РФ» и «Газпромбанка» за счет ФНБ РФ. Также 2 июня правительство объявило, что правительство РФ готово за счет Фонда национального благосостояния выкупить облигации нескольких крупных компаний авиационной и машиностроительной отраслей.

Сокращения «социалки» пока кажутся относительно скромными — примерно $26 млрд на 2023-2025 годы (около 2,5% запланированных бюджетных расходов) на социальные и инвестиционные программы. Однако по мере того, как санкции будут «кусать» российскую экономику, а поступления от нефти и газа будут падать, госсектор будет все больше поглощать российские нефтяные фонды, причиняя большие убытки ЦБ РФ. Соответственно, это на долгие годы будет сжимать ресурсы, доступные для пенсий и государственных услуг.

Эксперты также заключают, что при любом сценарии российская экономика понесет серьезный ущерб – с последствиями, подобными тем, которые наблюдались во время кризисов 2008-09, 2014-15 и 2020 годов.

