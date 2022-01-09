К сожалению или к счастью, но украинская экономика продолжает очень сильно зависеть от уровня цен на commodities (сырьевые товары) на мировых рынках. Главная статья импорта нашей страны – это энергетические ресурсы – природный газ и нефтепродукты, колебания на которые влияют не только на коммунальные тарифы, но и на цены на большинство промышленных товаров. В розничных ценах всегда заложена доставка, а значит и бензин, а энергорасходы у многих промышленников – это весомая часть себестоимости.

Также сырьевые товары остаются основными экспортными позициями для нашей экономики. Это и сталь, и железная руда, и агропродукция (зерно и масло), и азотные удобрения. От уровня цен на эти товары зависит размер экспортных поступлений флагманов нашей экономики, их финансовое благополучие и стабильность национальной валюты в целом.

Українські Новини попросили аналитика инвесткомпании Concorde Capital по сырьевым товарам Дмитрия Хорошуна выделить 5 главных тенденций, которые будут определять цены на этих важнейших для нашей страны рынкам в течение 2022 года.

Проседание цен на сталь и ЖРС – но относительно прошлых лет, цены все еще будут высокими

По рынку стали — цена горячекатаного рулона FOB Украина будет находиться в широком диапазоне от 650 до 850 долл./т. Этот диапазон в основном ниже нынешнего (вторая половина декабря) уровня 775 долл./т (данные — издание «Металл Эксперт»). Но, при этом, такой показатель все еще на 20-85% выше средних уровней 2017-2020 гг.

Среди рисков для цен на сталь стоит отметить возможность того, что Китай сильно нарастит чистый экспорт стали. Также снижение потребления стали в КНР вызовет снижение цен на сырье (ЖРС, коксующийся уголь, лом) и, как следствие, снижение цен на саму сталь.

Если же Китай будет сдерживать чистый экспорт стали из страны, то есть тамошние ограничения на выплавку стали будут сильнее, чем сокращение ее потребления, то это позитивно скажется на ценах. Также, если Китай нарастит потребление стали внутри страны, это потянет цены на сталь вверх через повышение цен на сырье.

По рынку ЖРС – цена будет находиться в широком диапазоне от 80 до 130 долл./т(мелочь 62% железа в Китае). Этот диапазон в основном ниже нынешнего (конец декабря) уровня 123,0 долл./т. И на 20-50% ниже среднего показателя за 2021 год 160 долл./т. Но этот диапазон на 10-85% выше средних уровней 2017-2018 гг. (72 долл./т и 70 долл./т соответственно). В 2019 г. и 2020 г. средние цены были в этом диапазоне (94 долл./т и 109 долл./т соответственно).

Основной риск для цен – это снижение потребления стали в Китае, например, из-за кризиса в секторе жилой недвижимости. В то же время, поддерживать ценовой уровень будет сильное стимулирование Китаем своей экономики, в частности, секторов, потребляющих сталь (инфраструктура, жилая недвижимость), а также снижение предложения ЖРС крупными производителями (Австралия, Бразилия) из-за коронакризиса, также из-за погодных условий (в т.ч. в первом квартале из-за феномена Ла-Нинья).

Волатильность на рынках энергоносителей, высокие уровни цен для некоторых из них

По рынку нефти. В 2022 г. нефть марки Brent останется в широком диапазоне 65-85 долл./барр. Этот диапазон в основном выше средней цены для 2021 г. (71 долл./барр.). Есть существенный риск роста существенно выше – и до 100, и даже до 120 долл./барр. уже в 2022 г. Об этом говорят прогнозисты многих банков. Этот рост может реализоваться из-за нескольких факторов: из-за увеличения спроса вследствие возможной холодной зимы и успехов борьбы с пандемией и связанного с этим восстановления авиасообщения, а и также в случае снижение предложения. Возможно OPEC+ будет не склонен, или не способен, предоставить достаточные дополнительные объемы, сланцевики США продолжат сдерживать рост своих объемов, нельзя сбрасывать со счетов возможное обострение ситуации вокруг Ирана и риски военных действий.

Но, в то же время есть сценарии, при котором вероятны и более низкие цены на нефть. Это произойдет в случае снижения спроса, если ухудшиться ситуация с пандемией из-за штамма «Омикрон» или каких-либо новых его вариаций, а также уменьшить спрос может и кризис на финансовых рынках. Увеличить предложение нефти на рынке сможет теплая зима, достижение каких-либо договоренностей с Ираном, смягчение политики OPEC+, например, из-за его распада, высвобождение дополнительных запасов странами-потребителями, а также переход к стратегии увеличения объемов сланцевиками в США.

По спотовому рынку природного газа в Европе пока нет прогноза желаемой степени определенности. Вполне вероятно, цены будут выше 500 долл./тыс. куб. м в течение большей части 2022 г. То есть средняя за 2022 г. будет выше средней за 2021 г. (около 550 долл./тыс. куб. м). Дешеветь цены на природный газ в Европе могут в случае запуска «Северного потока-2», а также наращивание Газпромом объемов поставок по трубопроводам кроме СП-2 (например, в результате ослабления геополитической напряженности, если будет какая-то договоренность с США и НАТО). Снизит цены на газ и теплая зима в Европе.

Сыграть на дальнейшее повышение цен сможет возможное обострение геополитической ситуации вокруг РФ в случае провала переговоров с США (например, в ее противостоянии с Украиной), продолжение Газпромом жесткой политики ограничения поставок на спотовом рынке (сверх объемов, оговоренных в долгосрочных контрактах), а также чрезмерные холода в Европе.

Высокие цены и возможность дефицита на рынках удобрений и агросырья

Прогнозировать какой-либо определенный уровень цен на этих рынках очень сложно.

Цены на азотные удобрения в 4-м квартале взлетели вслед за спотовыми ценами на природный газ в Европе и Азии. Так, цена на аммиак уже превысила 1000 долл./т, цена на карбамид вплотную приблизилась к 1000 долл./т. Это в 4 раза больше, чем год назад.

Возможен дальнейший рост цен на азотные удобрения и на агросырье, и даже дефицит некоторых видов агросырья. Если будет сильное повышение цен на еду, ее дефицит – возможен рост социальной напряженности, политические кризисы.

Влияние коронакризиса – экономика научилась с ним жить

Ожидается, что в целом особых новых (по сравнению с ситуацией в декабре 2021 г.) проблем с коронакризисом в 2022 г. не будет. Экономика научилась с этим жить, борьба с вирусом продолжается.

Если все-таки представить, что проблемы с коронавирусом усилятся, то это может вызвать замедление экономики, сокращение потребления некоторых видов сырья (в первую очередь нефти (если будут ограничения на передвижения), и давление на цены этих видов сырья. Но для некоторых видов сырья усиление проблем с коронавирусом может вызвать проблемы с предложением этого сырья и оказать поддержку ценам на это сырье. Пример – ЖРС, если будут проблемы с производством в Бразилии и Австралии (такие проблемы из-за коронакризиса уже наблюдались в предыдущие два года).

Особенно важен Китай и его отношение к вирусу. Тамошние власти проводят политику «нулевой терпимости» к вирусу, и если эту политику придется менять, то возможно замедление китайской и мировой экономики, что будет негативно для многих видов сырья.

Возможен, однако и противоположный вариант. Например, распространение варианта омикрон окажется «естественной вакцинацией» — он заразит многих, заболевание будет протекать относительно легко, а иммунитет будет работать против других вариантов. Результатом будет увеличение спроса на многие виды сырья и, соответственно, поддержка цен на эти виды сырья (в первую очередь нефть, если возрастут объемы авиаперевозок).

Ожидается ужесточение монетарной и фискальной политики в США и некоторых других странах, но смягчение в Китае

Основной результат ожидающегося ужесточения монетарной политики некоторых центробанков (в первую очередь ФРС США) – сжимание ликвидности и в целом давление на цены многих видов сырья. Если посмотреть на это с другой точки зрения, то ужесточение монетарной политики будет вызвано желанием центробанков бороться с инфляцией. Эта борьба будет в какой-то мере успешной. Инфляция, рост цен – это в том числе цены на сырье, то есть центробанки будут бороться с ценами на сырье.

Отдельно необходимо упомянуть возможность кризиса на финансовых рынках из-за ужесточения политики ЖРС и других центробанков. Такой кризис (например, на долговых рынках) может снизить цены на сырье как сам по себе, так и через замедление реальной экономики из-за финансовых проблем. Пример – обострение ситуации с долгами китайского сектора жилой недвижимости во втором полугодии 2021 г. Это обострение очень негативно сказалось на потреблении стали и ЖРС в Китае, а значит, во всем мире.

Китай стоит особняком – там было ужесточение и денежно-кредитной, и фискальной политики в 2021-м году, особенно во второй половине, а в 2022-м году ожидается смягчение. Есть надежда, что отчасти это смягчение будет позитивно для спроса цен на ЖРС и сталь. Но очень вероятно, что эффект «китайского стимула-2022 г.» для спроса и цен на ЖРС и сталь будет ниже, чем от «китайского стимула-2020 г.». Но в целом смягчение, стимулирование в Китае должно быть позитивно для мировой экономики и для цен на сырье.

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