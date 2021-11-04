Глобальный Бакинский форум нацелен на решение важнейших задач, которые сегодня волнуют мировое сообщество.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил экс-премьер Бельгии Ив Летерм (Yves Leterme), выступающий в роли модератора на VIII Глобальном Бакинском форуме на сессии «Новый миропорядок после COVID-19».

По словам Ива Летерма, участники мероприятия обсудят, какие меры следует предпринять странам мира для того, чтобы в максимально быстрые сроки вернуться к нормальному ритму жизни после окончания пандемии коронавируса.

Также в рамках форума будут обсуждаться конфликты и проблемы, развернувшиеся в ряде регионов мира, например, в Афганистане.

В контексте конфликтов Ив Летерм подчеркнул, что конфликт между Арменией и Азербайджаном можно считать завершенным.

VIII Глобальный Бакинский форум открылся в четверг, 4 ноября, и продлится три дня. Главная тема форума – «Мир после COVID-19». Мероприятие организовано Международным центром Низами Гянджеви под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В работе форума очное и онлайн-участие принимают порядка 300 гостей из более чем 40 стран.

Им предстоят обсуждения на следующие темы: «Новый миропорядок после COVID-19»; «Новая мировая экономика»; «Новая эра: мир, безопасность и права человека»; «Борьба с изменением климата и удовлетворение глобальных потребностей в энергии»; «Здравоохранение и вакцинация людей»; «Содействие пищевой безопасности»; «Молодежь говорит — мы слушаем»; «Восточное партнерство» и его возможности».

Кроме того, будут обсуждаться вопросы по ситуации в Европейском Союзе, на Балканах и Южном Кавказе.

Отметим, что в прошлом году Бакинский Глобальный форум должен был состояться в марте и пройти на тему «2030: Вызовы и возможности предстоящего десятилетия», но был отложен в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Читайте по теме:

Ильхам Алиев выступил на открытии VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19» — ВИДЕО

Борис Джонсон: Великобритания остается главным инвестором и надежным партнером Азербайджана

Эрдоган: Азербайджан протянул руку помощи другим странам в борьбе с COVID-19

Алла Зейдуллаева, Елена Остапенко





Источник