Бывший министр образования Украины времен президента-беглеца Виктора Януковича Дмитрий Табачник заявил, что РФ должна провести деукраинизацию и русификацию Украины.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский. Он напомнил, что Табачник в настоящее время живет в РФ и «поддерживает ракетные удары по своим бывшим избирателям». А такое заявление экс-министр сделал на днях на одной из конференций в Москве.

«То есть фактически призвал к этноциду. Уничтожению всего украинского и принуждению украинского народа к отказу от своих корней, языка и культуры», — прокомментировал журналист.

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«Обратите внимание — они уже даже не говорят «денацификация». Они прямо говорят — деукраинизация. Их цель — не борьба с национализмом (это лишь предлог), а уничтожение этноса», — акцентировал Казанский.

Он отметил, что на самом деле это очень важное признание госизменщика Табачника, которое объясняет, почему в 2014 году граждане Украины вышли на Майдан и почему другого выхода у украинцев просто не было.

Дело Дмитрия Табачника

Дмитрий Табачник возглавлял Министерство образования и науки Украины при президентстве Виктора Януковича — с марта 2010 по февраль 2014 года. После Революции Достоинства бежал в РФ. 7 июля 2015 года СБУ объявила Табачника в розыск.

В ноябре 2022 года, по материалам СБУ, Табачнику было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса («государственная измена, совершенная в условиях военного положения»).

9 января 2023 года Офис генерального прокурора сообщил о наложении ареста на средства Табачника. Общая сумма арестованных активов превышала $2 млн.

4 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины пятерых бывших чиновников времен президентства Януковича, в том числе экс-министра образования Дмитрия Табачника.

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