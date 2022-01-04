Россиянам не стоит ждать снижения инфляции в наступившем году. Цены продолжат расти под влиянием целого ряда факторов. Особенно это касается рынка автомобилей и недвижимости. Об этом заявили опрошенные Ura.ru экономисты.

Главным фактором повышения цен на товары остается пандемия коронавируса, заявил заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС, Владимир Климанов. Он пояснил, что мировая экономика

полностью перестроилась в связи с закрытием границ, нарушением логистики и кризисом, с которым столкнулись некоторые сектора.

В результате потребители получили в свое распоряжение свободные ресурсы, которые раньше тратили на путешествия, рестораны и развлечения. Деньги начали тратить на товары, количество которых в связи с нехваткой рабочих рук сократилось. Повышенный спрос разогнал инфляцию.

Разрушенные связи доставки энергоресурсов и сырьевых товаров привели к росту цен на металлы, нефть и газ. Как следствие, увеличилась стоимость новостроек, а вслед за ними подтянулся и рынок вторичного жилья, отметил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«В 2020 году, несмотря на кризис, недвижимость подорожала на 10%. В 2021 году, видимо, составит 20%. В следующем году, видимо, поднимется еще раз на 20%. Недвижимость на аренду вырастет еще выше — рост на 30%», — поделился он своим прогнозом. Он добавил, что долю в 10% роста цен на жилье вносит повышение тарифов ЖКХ.

В ожидании новой вспышки коронавируса россияне покупают строительные материалы для загородных домов, компьютерную и бытовую технику для того, чтобы реже выходить из дома. На смену общественному транспорту приходят автомобили. При этом рынок производства машин находится в глубоком кризисе, связанном с дефицитом полупроводников.

При этом нового скачка цен на продукты питания в 2022 году экономисты не прогнозируют. Они пояснили, что овощи и фрукты могут подорожать к весне, когда прошлогодние запасы закончатся. Но рынок учел урок прошлого года и может увеличить объемы производства.

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