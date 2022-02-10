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Экономист о влиянии пандемии на экономику России и Южной Осетии

Экономист о влиянии пандемии на экономику России и Южной Осетии

Экономист Игорь Николаев рассказал Sputnik о влиянии пандемии на экономику России. По его словам, экономика пострадала прежде всего от локдаунов, которые… 10.02.2022, Sputnik Южная Осетия

2022-02-10T14:46+0300

2022-02-10T14:46+0300

2022-02-10T15:18+0300

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Экономист о влиянии пандемии на экономику России и Южной Осетии

Экономист Игорь Николаев рассказал Sputnik о влиянии пандемии на экономику России. По его словам, экономика пострадала прежде всего от локдаунов, которые активно вводились в начале пандемии. 2020 год был особо тяжелым для всех стран. В России снижение ВВП в 2020 году составила 2,7%, мировая экономика снизилась почти на 3,5%, а во многих развитых странах снижение ВВП было намного больше.

Экономист Игорь Николаев рассказал Sputnik о влиянии пандемии на экономику России. По его словам, экономика пострадала прежде всего от локдаунов, которые активно вводились в начале пандемии. 2020 год был особо тяжелым для всех стран. В России снижение ВВП в 2020 году составило 2,7%, мировая экономика снизилась почти на 3,5%, а во многих развитых странах снижение ВВП было намного больше.»Как известно, российская экономика сырьевая, а в ней, прежде всего, развит добывающий сектор. Локдауны коснулись преимущественно сервисных отраслей. Это прежде всего туристическая отрасль, общепит и гостиничный бизнес. Эти отрасли в российской экономике развиты горазда меньше и их удельный вес в разы меньше, если сравнивать с развитыми странами. Структурные особенности российской экономики и ее сырьевой характер, как ни парадоксально, явились нашим конкурентным преимуществом в пандемию и именно из-за этого темпы падения российской экономики оказались меньше», — прокомментировал экономист.Николаев также добавил, что целые подотрасли получили толчок к развитию в период пандемии и нужно было развивать удаленный формат работы и поднимать цифровизацию на совершенно другой уровень.Залогом успеха экономик малых стран, таких как Южная Осетия и Абхазия, Николаев назвал, определение своей ниши. Это как в бизнесе, добавил он, прежде следует выяснить, в чем конкурентное преимущество, а найдя свою нишу, развивать взаимовыгодное сотрудничество в этой области с другими территориями. По словам эксперта, жизнь показывает, что малые страны могут находить такие ниши.Также Николаев дал рекомендации, как гражданам защитить свои сбережения, стоит ли хранить деньги в валюте и что будет с инфляцией.Об этом и многом другом слушайте подробный комментарий эксперта в нашем подкасте и на частоте 106.3 FM.

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комментарии, россия, экономика, пандемия, южная осетия, аудио

Экономист Игорь Николаев рассказал Sputnik о влиянии пандемии на экономику России. По его словам, экономика пострадала прежде всего от локдаунов, которые активно вводились в начале пандемии. 2020 год был особо тяжелым для всех стран. В России снижение ВВП в 2020 году составило 2,7%, мировая экономика снизилась почти на 3,5%, а во многих развитых странах снижение ВВП было намного больше.

«Как известно, российская экономика сырьевая, а в ней, прежде всего, развит добывающий сектор. Локдауны коснулись преимущественно сервисных отраслей. Это прежде всего туристическая отрасль, общепит и гостиничный бизнес. Эти отрасли в российской экономике развиты горазда меньше и их удельный вес в разы меньше, если сравнивать с развитыми странами. Структурные особенности российской экономики и ее сырьевой характер, как ни парадоксально, явились нашим конкурентным преимуществом в пандемию и именно из-за этого темпы падения российской экономики оказались меньше», — прокомментировал экономист.

Николаев также добавил, что целые подотрасли получили толчок к развитию в период пандемии и нужно было развивать удаленный формат работы и поднимать цифровизацию на совершенно другой уровень.

Залогом успеха экономик малых стран, таких как Южная Осетия и Абхазия, Николаев назвал, определение своей ниши. Это как в бизнесе, добавил он, прежде следует выяснить, в чем конкурентное преимущество, а найдя свою нишу, развивать взаимовыгодное сотрудничество в этой области с другими территориями. По словам эксперта, жизнь показывает, что малые страны могут находить такие ниши.

Также Николаев дал рекомендации, как гражданам защитить свои сбережения, стоит ли хранить деньги в валюте и что будет с инфляцией.

Об этом и многом другом слушайте подробный комментарий эксперта в нашем подкасте и на частоте 106.3 FM.





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