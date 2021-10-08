Рост цен на непродовольственные товары до конца года составит 7,2%. Об этом говорится в прогнозе на 2021–2024 годы, подготовленном Министерством экономического развития России. В эту категорию товаров входят ткани, табачные изделия, стройматериалы и бензин. Это самый большой рост инфляции на непродовольственные товары за последние шесть лет. Как сильно могут измениться цены по каждому наименованию и насколько власти способны справиться с ситуацией, рассказали эксперты.

В сентябре годовая инфляция в России достигла 7,4%, свидетельствуют данные Росстата. Для сравнения, в августе она составила 6,7%. Рост цен идет планомерно с начала года, несмотря на усилия властей по их сдерживанию.

Похоже, что тщетность этих усилий осознают и сами власти. Согласно свежему прогнозу Минэкономразвития, к декабрю 2021 года наибольшая инфляция будет зафиксирована в категории «непродовольственные товары»: она составит 7,2%. Однако реальные цифры будут выше, уверены эксперты.

«Средние ожидания показывают, что бензин в этом году может подорожать на 8-10%, это вполне стандартные для топлива значения, – говорит Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари». – Отдельные наименования в стройматериалах в 2021 году уже дорожали на 50-100%. Осенний спад цен на пиломатериалы можно считать сезонным явлением: стройки к концу года угасают».

Цены на металлы за последний год выросли на 25-100%. Аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru заявили, что до конца года в России может вырасти средняя стоимость сигарет до 140-145 рублей за пачку. В первом полугодии она составляла 135,8 рубля. С 2020 года средняя цена пачки сигарет уже поднялась на 12,4%. Прежде всего, это связано с повышением акцизов на табак и табачные изделия.

Независимые эксперты не видят поводов для оптимизма и утверждают, что тенденция к повышению цен себя исчерпала. «Мы вползаем в ценовую смуту, – считает научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг. – Главная причина всего этого – пандемия».

Во-первых, при выходе из нее произошло серьезное оживление экономики в азиатских странах и спрос на сырье увеличился. Во-вторых, власти развитых страх избыточно стимулировали внутренний рынок, влив в свои экономики дополнительные средства.

Третий фактор – это остановка производства многих товаров во время пандемии. Произошло сдерживание не только спроса, но и предложения, а затем еще и начались проблемы с поставками, логистикой, торговыми цепочками. Все это привело к росту цен на мировом рынке, что отражается и на российской экономике. У правительства очень мало инструментов воздействия на ситуацию при таком раскладе, считает член-корреспондент РАН.

По мнению Анны Бодровой, власти могут сдерживать инфляцию, контролируя цены на товары, чья стоимость следует за экспортными параметрами. Держать цену леса и пиломатериалов стабильной для внутреннего рынка и позволять ценам расти на экспорте вполне реально.

Примерно та же схема может работать для металлов и металлоконструкций. Забор из банального профнастила в России не должен становиться вдвое дороже просто потому, что сталь и лист выгоднее продавать на экспорт, раз там цены выше. В идеале нужно перестать повышать ключевую ставку — инфляцию ею точно не сдержать, уверена эксперт. Экспортные пошлины для товаров, чья стоимость внутри страны растет слишком быстро, можно пересматривать на повышение, чтобы насытить внутренний спрос. Механизмы маневрирования пошлинами для сдерживания цен есть, но они требуют слаженной работы сразу нескольких ведомств, утверждает аналитик.

Внесенный в Госдуму уточненный прогноз социально-экономического развития страны трехлетний период с 2021 по 2024 год предполагает в базовой версии, что инфляция в России к концу 2021 года составит 5,8%, в консервативной — может достичь 6%. При этом глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал прогноз инфляции в России по итогам 2021 года в 5,8% «скорее оптимистическим, чем реальным», и с этим согласны все опрошенные эксперты. «Если только по непродовольственным товарам она достигла 7,2%, то общая будет еще выше этого показателя, – утверждает Игорь Николаев, доктор экономических наук. – К сожалению, прогнозы по росту цен превратились в вербальные интервенции властей, призванные успокоить инфляционные ожидания населения. Это попытка заговорить цены. Но для того, чтобы такие методы работали, нужно, чтобы был высокий уровень доверия к прогнозам властей, а его нет. Думаю, что власти и сами не верят в то, что этот их прогноз по годовой инфляции сбудется».

В России вообще прогнозы корректируются в течение всего года. За две недели до его конца публикуют очередное уточнение и 31 декабря заявляют: «Видите, практически совпало». На самом деле прогноз, с которым нужно сравнивать – это тот, исходя из которого принимали бюджет на текущий год. А там уровень инфляции указан в размере 3,7%, напоминает эксперт. Сейчас он перекрыт ровно в два раза, что свидетельствует о серьезном просчете властей.

Конечно, в нашей инфляции есть влияние и внешних факторов. Мировая экономика в этом году может вырасти почти на 6%, российская – на 4,2%. В развитых странах влили много денег в восстановление, это стимулировало спрос, который и привел к росту цен на сырьевые товары, да и не только на них.

Что можно сделать в таких условиях? Во-первых, не замораживать цены, не использовать директивные методы ограничений, а обратиться к имеющемуся арсеналу рыночных инструментов. Например, регулировать экспортные пошлины.

Второй метод – это повышение ключевой ставки Банком России. Регулятор уже предупредил, что до конца года она может еще вырасти, это отчасти может затормозить рост цен. Но тут встает извечный выбор между тем, что важнее в данный момент – снизить инфляцию, но сделать кредитование малодоступным, или оставить кредитование в покое, но столкнуться со всеми проблемами, которые вызывает высокая инфляция. «Но даже с использованием этих методов я не верю, что годовую инфляцию удастся опустить ниже 6%. Властями допущено слишком много ошибок в предыдущий период. Сейчас же вопрос стоит о том, чтобы удержать до конца декабря инфляцию в границах 10%», – подытожил свои рассуждения Игорь Николаев.

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