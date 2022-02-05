Прогноз по ВВП ухудшен на 1 п.п. по сравнению с августовским обзором из-за замедления роста реальной заработной платы и частного потребления, снижения внутреннего спроса из-за повышенного геополитического риска и высокой цены на газ.

Прогнозируется, что рост ВВП увеличится до 3,5% в 2023 году, что в целом соответствует тренду Украины.

Fitch прогнозирует, что инфляция останется повышенной на уровне около 10% в 1 половине 2022 года (при дальнейшем повышении учетной ставки НБУ на 200 б.п. до 12%), а затем упадет до 7,9% на конец 2022 года и 5,3% на конец 2023 года.