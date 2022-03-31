В ЕБРР отмечают, что из-за войны украинская экономика сократится на пятую часть в этом году, но в следующем вырастет на 23%. Об этом сообщает Bloomberg.

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Такой прогноз был сделан на основании того, что война закончится в течение 1−2 месяцев.

Прогноз подвержен серьезным рискам ухудшения «в случае эскалации боевых действий или ограничения экспорта газа из России», — говорится в отчете организации.

В то же время, в ЕБРР отмечают, что в следующем году экономика Украины

вырастет на 23%.

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Ранее «Минфин» писал о том, что из-за нападения России наша страна уже потеряла более $1 триллиона. Падение ВВП составляет 35%. Такие цифры озвучил премьер-министр Денис Шмигаль.

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