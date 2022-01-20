Национальный банк Украины (НБУ) дал оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году. Согласно данным НБУ, экономика Украины выросла на 3,0%.

Таким образом, рост оказался меньше, чем прогноз НБУ за октябрь прошлого года (3,1%).

Напомним, по оценкам НБУ, действие правительственных карантинов привело к потере около 0,8 п. п. роста ВВП в 2021 году.

Отметим, в государственном бюджете на 2022 год заложен рост ВВП Украины на 3,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Государственная служба статистики улучшила оценку сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 3,8%. Ранее падение оценивалось на уровне 4,0%.