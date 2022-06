ФРГ в скором времени намерена предоставить Украине 1 млрд евро грантовой помощи. Это позволит поддержать стабильность финансовой системы и снизить долговую нагрузку на госбюджет в будущем, поскольку грантовые средства носят невозвратный характер. Тем не менее, пока основным источником финансирования расходов госбюджета остается внутренний долговой рынок.

Сегодня Минфин Украины проведет аукцион по размещению «военных» ОВГЗ. Рынку будут предложены гособлигации 3-х выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 6 и 18 месяцев, а также в долларах США на 12 месяцев. НБУ вынужден проводить эмиссию гривны, так как доходы бюджета заметно сократились. Из-за боевых действий в Украине не работает 35% экономики, прогноз падения ВВП составляет 30-50%. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что бизнес потерял более 200 заводов, около 17% предприятий полностью прекратили свою работу, а еще 60% функционируют на уровне значительно ниже довоенного. В то же время заметно выросли расходы на социальные и гуманитарные нужды, а также на разминирование. По его словам, все это образует бюджетный дефицит около 5 млрд долларов США в месяц.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США опустилась ниже уровня 36,50, а евро ослаб к отметке 38,50. Это стало следствием решения регулятора разрешить коммерческим банкам продавать иностранные валюты по рыночному курсу. В итоге на рынке увеличилось их предложение при практически неизменном спросе.

