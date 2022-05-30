Фото: Руслан Пряников

Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал Макроэкономический

прогноз на 2022–2024 годы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию банка.

Аналитики ЕАБР отмечают, что мировая экономика вошла в период

турбулентности. Надежды на устойчивый постпандемийный рост экономики

практически обнулены. Цены на энергоносители, продовольствие и удобрения

достигли многолетних максимумов, что только усугубило обострившуюся в

прошлом году проблему инфляции. Крупнейшие центральные банки вынуждены

реагировать на масштабное ценовое ралли и уже начали ужесточать свою

политику. В мировой экономике вновь наблюдаются разрывы производственных

и логистических цепочек, трудности при осуществлении экспортных поставок,

ослабление потребительской и инвестиционной активности. Эта комбинация

шоков предложения и спроса чревата ускоренным расшатыванием

постпандемийного восстановительного процесса и достаточно существенной

вероятностью рецессии в крупнейших мировых экономиках в 2022–2023 годах.

Аналитики ЕАБР прогнозируют в 2022 году разнонаправленную динамику

экономик региона. В базовом сценарии сокращение ВВП России может

составить 7,0% в 2022 году. Заметный спад прогнозируется и в Беларуси —

на 6,5%. Все это станет следствием разрывов

производственно-логистических цепочек, повышенной неопределенности и

санкций. Рост экономик остальных стран-участниц замедлится в силу тесных

экономических связей с Россией и снижения темпов роста мировой

экономики. По итогам 2022 года рост ВВП Армении прогнозируется в размере

1,0%, Казахстана — 2,5%, Кыргызстана — 1,1%, Таджикистана — 4,2%.

Источник: расчеты аналитиков ЕАБР

Возвращение агрегированного показателя роста экономики региона

операций ЕАБР к положительным темпам займет больше времени по сравнению с

предыдущими кризисными периодами. Если сокращение ВВП в 2009, 2015 и

2020 годах в большинстве стран региона сменялось ростом уже на следующий

год, то спад экономической активности в 2022 году, вероятно, сменится

ростом в России и Беларуси в 2024 году.

«При этом в других государствах — участниках ЕАБР уже в 2023 году ожидается ускорение темпов роста. Согласно базовому прогнозу, экономика Казахстана увеличится в 2023 году на 4,8% — этому будут способствовать рост потребительской и инвестиционной активности и реализация государственных программ, направленных на повышение доходов населения и развитие бизнеса. Рост ВВП Кыргызстана и Армении составит 1,6% и 3,5% соответственно. Его поддержат процессы переориентации экспортеров и трудовых мигрантов на новые рынки», — отметил заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.

Аналитики ЕАБР констатируют ускорение инфляции в регионе операций банка в марте — апреле 2022 года и полагают, что она останется

повышенной в 2023 году. По итогам текущего года рост потребительских цен

максимально ускорится в России и Беларуси — до 16% и 18% на конец года

соответственно. Основные факторы — нарушения цепочек поставок,

повышенная волатильность национальных валют, увеличение девальвационных и

инфляционных ожиданий, а также рост цен на сырье.

В странах, напрямую не затронутых последствиями ограничений, всплеск инфляции будет меньше: в Армении она составит 8,6% на конец 2022 года, в Казахстане — 13,2%, в Кыргызстане — 15,3%, в Таджикистане — 11,4%.

Аналитики ЕАБР считают, что характер денежно-кредитных условий в 2022

году будет определяться на основе баланса приоритетов между борьбой с

инфляцией и поддержкой экономической активности. Ключевая ставка может

снизиться к концу года примерно до 9% в России (с 11% в мае) и до 12% (с

текущих 14%) в Казахстане. По мере замедления инфляции ожидаем

активного снижения ключевых ставок в России и Казахстане в 2023 году и

их возврата к разряду однозначных значений.

Главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров отметил: «Значительным

остается риск ускорения инфляции выше 10% в развитых странах.

Реализация рисков по углеводородам и продовольствию может привести к

дальнейшему повышению инфляции в мире и спровоцировать глобальную

рецессию в начале 2023 года. Экономический спад в таком неблагоприятном

сценарии будет небольшим, однако выход из него может оказаться

длительным и трудным».

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено

использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного

материала необходимо разрешение редакции.





Источник