Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал Макроэкономический
прогноз на 2022–2024 годы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию банка.
Аналитики ЕАБР отмечают, что мировая экономика вошла в период
турбулентности. Надежды на устойчивый постпандемийный рост экономики
практически обнулены. Цены на энергоносители, продовольствие и удобрения
достигли многолетних максимумов, что только усугубило обострившуюся в
прошлом году проблему инфляции. Крупнейшие центральные банки вынуждены
реагировать на масштабное ценовое ралли и уже начали ужесточать свою
политику. В мировой экономике вновь наблюдаются разрывы производственных
и логистических цепочек, трудности при осуществлении экспортных поставок,
ослабление потребительской и инвестиционной активности. Эта комбинация
шоков предложения и спроса чревата ускоренным расшатыванием
постпандемийного восстановительного процесса и достаточно существенной
вероятностью рецессии в крупнейших мировых экономиках в 2022–2023 годах.
Аналитики ЕАБР прогнозируют в 2022 году разнонаправленную динамику
экономик региона. В базовом сценарии сокращение ВВП России может
составить 7,0% в 2022 году. Заметный спад прогнозируется и в Беларуси —
на 6,5%. Все это станет следствием разрывов
производственно-логистических цепочек, повышенной неопределенности и
санкций. Рост экономик остальных стран-участниц замедлится в силу тесных
экономических связей с Россией и снижения темпов роста мировой
экономики. По итогам 2022 года рост ВВП Армении прогнозируется в размере
1,0%, Казахстана — 2,5%, Кыргызстана — 1,1%, Таджикистана — 4,2%.
Возвращение агрегированного показателя роста экономики региона
операций ЕАБР к положительным темпам займет больше времени по сравнению с
предыдущими кризисными периодами. Если сокращение ВВП в 2009, 2015 и
2020 годах в большинстве стран региона сменялось ростом уже на следующий
год, то спад экономической активности в 2022 году, вероятно, сменится
ростом в России и Беларуси в 2024 году.
«При этом в других государствах — участниках ЕАБР уже в 2023 году ожидается ускорение темпов роста. Согласно базовому прогнозу, экономика Казахстана увеличится в 2023 году на 4,8% — этому будут способствовать рост потребительской и инвестиционной активности и реализация государственных программ, направленных на повышение доходов населения и развитие бизнеса. Рост ВВП Кыргызстана и Армении составит 1,6% и 3,5% соответственно. Его поддержат процессы переориентации экспортеров и трудовых мигрантов на новые рынки», — отметил заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.
Аналитики ЕАБР констатируют ускорение инфляции в регионе операций банка в марте — апреле 2022 года и полагают, что она останется
повышенной в 2023 году. По итогам текущего года рост потребительских цен
максимально ускорится в России и Беларуси — до 16% и 18% на конец года
соответственно. Основные факторы — нарушения цепочек поставок,
повышенная волатильность национальных валют, увеличение девальвационных и
инфляционных ожиданий, а также рост цен на сырье.
В странах, напрямую не затронутых последствиями ограничений, всплеск инфляции будет меньше: в Армении она составит 8,6% на конец 2022 года, в Казахстане — 13,2%, в Кыргызстане — 15,3%, в Таджикистане — 11,4%.
Аналитики ЕАБР считают, что характер денежно-кредитных условий в 2022
году будет определяться на основе баланса приоритетов между борьбой с
инфляцией и поддержкой экономической активности. Ключевая ставка может
снизиться к концу года примерно до 9% в России (с 11% в мае) и до 12% (с
текущих 14%) в Казахстане. По мере замедления инфляции ожидаем
активного снижения ключевых ставок в России и Казахстане в 2023 году и
их возврата к разряду однозначных значений.
Главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров отметил: «Значительным
остается риск ускорения инфляции выше 10% в развитых странах.
Реализация рисков по углеводородам и продовольствию может привести к
дальнейшему повышению инфляции в мире и спровоцировать глобальную
рецессию в начале 2023 года. Экономический спад в таком неблагоприятном
сценарии будет небольшим, однако выход из него может оказаться
длительным и трудным».
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