Совет руководителей Европейского банка реконструкции и развития проголосовал за остановку доступа России и Беларуси к ресурсам банка, говорится на официальном сайте ЕБРР.

«Доступ Российской Федерации и Беларуси к ресурсам банка официально и немедленно останавливается. Это означает, что ни в одной из этих стран не может быть проектов с финансовым участием банка или деятельности в рамках технического сотрудничества. Кроме того, ЕБРР оставляет за собой право на остановку или полное прекращение использования средств по существующим проектам», – говорится в сообщении.

В ЕБРР отметили, что находятся в процессе закрытия представительств в Москве и Минске.

«Грустно, что мы вынуждены идти на подобные шаги после стольких лет сотрудничества с обеими странами. Однако война с Украиной, развязанная Россией, не оставила нам другого выбора, кроме осуждения этих действий, и не только на словах. Подобная реакция также необходима, чтобы обе страны четко понимали, что они подорвали ценности, важные как для нашего института, так и для всего международного сообщества», – цитирует пресс-служба президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Член совета директоров банка от Украины Артем Шевалев в фейсбуке уточнил, что за такое решение проголосовало абсолютное большинство стран-акционеров банка.

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10 марта Европейский банк реконструкции и развития объявил о пакете финансирования для поддержки Украины в размере 2 миллиарда евро в связи с вторжением России. Перед этим ЕБРР заявил о непреклонной поддержке Украины и ее народа и осудил агрессию со стороны России и Беларуси.

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