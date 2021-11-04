Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики Украины в 2021 году. Банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 и 2022 годах на 3,5%, говорится в опубликованном в четверг докладе банка о региональных экономических перспективах.

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Способствовать росту экономики будет урожай зерновых и продолжение нормализации активности бизнеса. Среди рисков – медленное продвижение реформ и развертывание вакцинации.

По прогнозам ЕБРР, в начале 2022 года показатели инфляции начнут переходить к цели НБУ в 5%, поскольку постепенно иссякнет эффект низкой базы сравнения.

Ожидается, что показатель инфляции приблизится к инфляционному таргету ближе к концу 2022 или 2023-го.

Аналитики отмечают, что, учитывая очень положительные показатели в первом полугодии, ЕБРР улучшил свой прогноз роста в 2021 году для региона инвестиций до 5,5%, то есть на 1,3 процентного пункта по сравнению со своим июньским прогнозом, но при этом Банк предупреждает о наличии ряда серьезных угроз.

«Из-за высоких цен на сырьевые товары и энергоносители, дефицит на рынке труда, разрывы цепочек поставки и девальвацию местной валюты, в некоторых экономиках региона инвестиций ЕБРР началось ускорение инфляции, причем еще до недавнего увеличения количества случаев инфицирования Covid-19», – говорится в пресс-релизе ЕБРР.

15 сентября Минэкономики сообщило, что рост ВВП Украины составил 2,1% в январе-июле 2021 года, по сравнению с падением в 6,1% за семь месяцев прошлого года. В Госстате уточнили, что реальный ВВП вырос на 5,7% во втором квартале 2021 по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

МВФ в октябрьском отчете ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% по итогам 2021 года.

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Наталия Софиенко

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