Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) просит Кабинет министров урегулировать вопрос невыплат ДТЭК ВИЭ задолженности за производство электроэнергии из возобновляемых источников по средствам выпуска «зеленых» еврооблигаций, сообщает «Главком».

Соответствующее обращение направлено ассоциацией к премьер-министру Денису Шмыгалю.

«Выплаты были осуществлены непропорционально, ведь никакой транзакции не было выполнено в пользу только одной компании – ДТЭК ВИЭ. Учитывая важность данного вопроса, просим Вас рассмотреть обращение Компании и принять меры по урегулированию очерченной в нем ситуации», – говорится в письме ЕБА.

Аналогичное письмо с требованием разблокировать платежи в адрес компании Ассоциация направила и в госпредприятие «Гарантированный покупатель».

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Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Суверенные еврооблигации Украины начали дешеветь после скандала с «зелеными» облигациями, а угроза дефолта по оценкам аналитика подскочила на 20%.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых «зеленых» еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

В аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital говорится, что попытка власти давить на ДТЭК невыплатой еврооблигаций является необдуманным решением и будет иметь негативные последствия для Украины на внешних финансовых рынках.