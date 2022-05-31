

МИНСК, 31 мая — ПраймПресс. Сокращение ВВП Беларуси по итогам 2022 г может составить 6,5%, а годовая инфляция может ускориться до 18%. Такие данные содержаться в

макроэкономическом прогнозе на 2022-2024 гг , который подготовлен специалистами Евразийского банка развития (ЕАБР).



Аналитики ЕАБР отмечают, что мировая экономика

вошла в период турбулентности. «Надежды на устойчивый постпандемийный рост экономики практически обнулены. Цены на энергоносители, продовольствие и удобрения достигли многолетних максимумов, что только усугубило обострившуюся в прошлом году проблему инфляции. Крупнейшие центральные банки вынуждены реагировать на масштабное ценовое ралли и уже начали ужесточать свою политику. В мировой экономике вновь наблюдаются разрывы производственных и логистических цепей, трудности при осуществлении экспортных поставок, ослабление потребительской и инвестиционной активности. Эта комбинация шоков предложения и спроса чревата ускоренным расшатыванием постпандемийного восстановительного процесса и достаточно существенной вероятностью рецессии в крупнейших мировых экономиках в 2022–2023 гг», — говорится в документе.



При этом специалисты ЕАБР прогнозируют в 2022 г разнонаправленную динамику экономик региона. В базовом сценарии сокращение ВВП России может составить 7% в 2022 г. Заметный спад прогнозируется и в Беларуси — на 6,5%. «Все это станет следствием разрывов производственно-логистических цепей, повышенной неопределенности и санкций. Рост экономик остальных стран-участниц замедлится в силу тесных экономических связей с Россией и снижения темпов роста мировой экономики. По итогам 2022 г рост ВВП Армении прогнозируется в размере 1%, Казахстана — 2,5%, Кыргызстана — 1,1%, Таджикистана — 4,2%», — говорится в прогнозе.



В банке отмечают, что возвращение агрегированного показателя роста экономики региона операций ЕАБР к положительным темпам займет больше времени по сравнению с предыдущими кризисными периодами. Если сокращение ВВП в 2009, 2015 и 2020 гг в большинстве стран региона сменялось ростом уже на следующий год, то спад экономической активности в 2022 г, вероятно, сменится ростом в России и Беларуси в 2024 г.



При этом в других государствах — участниках ЕАБР уже в 2023 г ожидается ускорение темпов роста. Согласно базовому прогнозу, экономика Казахстана увеличится в 2023 г на 4,8% — этому будет способствовать рост потребительской и инвестиционной активности и реализация государственных программ, направленных на повышение доходов населения и развитие бизнеса

. Рост ВВП Кыргызстана и Армении составит 1,6% и 3,5% соответственно. Его поддержат процессы переориентации экспортеров и трудовых мигрантов на новые рынки.



Аналитики ЕАБР также констатируют ускорение инфляции в регионе операций банка в марте — апреле 2022 г и полагают, что инфляция останется повышенной в 2023 г. «По итогам текущего года рост потребительских цен максимально ускорится в России и Беларуси — до 16% и 18% на конец года соответственно. Основные факторы — нарушения цепочек поставок, повышенная волатильность национальных валют, увеличение девальвационных и инфляционных ожиданий, а также рост цен на сырье. В странах, напрямую не затронутых последствиями ограничений, всплеск инфляции будет меньше: в Армении она составит 8,6% на конец 2022 года, в Казахстане — 13,2%, в Кыргызстане — 15,3%, в Таджикистане — 11,4%», — отмечают аналитики ЕАБР.



Кроме этого, специалисты считают, что характер денежно-кредитных условий в 2022 г будет определяться на основе баланса приоритетов между борьбой с инфляцией и поддержкой экономической активности. Ключевая ставка может снизиться к концу года примерно до 9% в России (с 11% в мае) и до 12% (с текущих 14%) в Казахстане. «По мере замедления инфляции ожидаем активного снижения ключевых ставок в России и Казахстане в 2023 г и их возврата к разряду однозначных значений», — говорится в документе.



Также в ЕАБР отмечают, что значительным остается риск ускорения инфляции выше 10% в развитых странах. Реализация рисков по углеводородам и продовольствию может привести к дальнейшему повышению инфляции в мире и спровоцировать глобальную рецессию в начале 2023 г. «Экономический спад в таком неблагоприятном сценарии будет небольшим, однако выход из него может оказаться длительным и трудным», — отмечается в прогнозе.





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