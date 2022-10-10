И где такие цены? — новости политики, новости стран Балтии, дом и быт
Во время одного из недавних заседаний Сейма Литвы член литовского парламента Вилюс Ажуолас обратился к парламентариям с просьбой уточнить, действительно ...
Во время одного из недавних заседаний Сейма Литвы член литовского парламента Вилюс Ажуолас обратился к парламентариям с просьбой уточнить, действительно ...
США продадут 10,2 миллиона баррелей резервной нефти из-за решения ОПЕК+ сократить добычу. Об этом сообщает Bloomberg. Продажа нефти из стратегического ...
После нескольких месяцев почти непрерывного роста курсы основных валют в Украине начали снижаться. Однако говорить о смене тренда не стоит, ...
Фото: Скриншот из видео На Крымском мосту произошел взрыв, загорелись цистерны с топливом На Крымском мосту произошел мощный взрыв, масштабный ...
Длительного и прочного мира в Европе можно добиться только при участии России. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель ...
Спустя неделю после первичного размещения немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche AG (P911.DE) обошел по капитализации Volkswagen AG (VOW3.DE). Вот уж и правда, ученик превзошел ...
Евроазиатские торговые пути меняются, товарные потоки стали перетекать из одного канала в другой. Это шанс для Кыргызстана занять в новой ...