Русский философ Александр Дугин задал вопрос после атаки на Севастополь. По его словам, отдыхать в Крыму во время военных действий не стоит.

Александр Дугин отметил. что оправданий украинским националистам, прицельно уничтожающим мирных русских людей, нет. Но есть и другой вопрос. Разве можно в военное время под носом у жестокого и беспринципного врага мирно купаться? И делать это так, будто ничего не происходит.

Вопрос этот не к купальщикам, а к тем наверху, кто любой ценой стремится сохранить в России видимость мирной жизни. В условиях отчаянной труднейшей войны с почти половиной человечества. Что это? Беспечность? Шапкозакидательство? Какая-то поза?

— спрашивает Дугин.

Фото: Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress

При этом философ отмечает, что Россия защищает территории как может и чем может. Но платит за всё простой народ. Причём своими жизнями. И это очень непросто объяснить людям, особенном тем, кто вплотную примыкает к линии фронта.

Мирная жизнь в разгар чудовищной войны — это не правда,

— заявил Дугин.

Также философ отметил, что за десятилетия мнимой «дружбы» Запад установил контроль над несколькими сетями внутри России. Главная из них – это либералы всех мастей. От радикального протеста до шестой колонны. Кроме них – это исламистское подполье. Третья сеть – лево-экстремистские группировки. Они работают по «кейсу Ильина». Кроме них – этно-сепаратистские течения и сторонники украинского национализма. Объективными союзниками всех этих течений стали коррупционеры и просто идиоты.

Фото: Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress

Вот с этим наши органы безопасности и имеют дело. Кого-то они научились идентифицировать, кого-то придется начинать идентифицировать. СМЕРШ необходим стране как воздух,

— отмечает Дугин.

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