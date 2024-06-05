Курс доллара упал еще на 19 копеек. Евро подешевел на 18 копеек
Фото: Pexels
В среду, 5 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 17 коп. и составляет 40,21 грн. Курс продаж снизился на 19 коп. до 40,82 грн.
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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,7 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,65 грн, максимальный – 41 грн.
Средний курс покупки евро снизился на 17 коп. и составляет 43,67 грн. Курс продаж упал на 18 коп. до 44,53 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,9 грн, максимальный – 44,1 грн. Для продажи минимальный курс – 44,25 грн, а максимальный – 44,75 грн.
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