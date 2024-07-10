

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины на среду, 10 июля 2024 года

Как изменился курс валют в Украине по состоянию на 10 июля 2024 года

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 10 июля. По данным регулятора, доллар прибавил в цене 6 копеек. Евро тоже подорожало. Об этом свидетельствуют данные сайта НБУ.

По данным НБУ, доллар занимает позицию с показателем 40,76 грн. Это на 6 копеек больше, если сравнивать с предыдущим банковским днем. В то же время евро, согласно официальному курсу, составляет 44,08 гривны. Он вырос в цене на 1 копейку.

Курс валют на 10 июля:

Доллар – 40,76 гривны;

Евро – 44,08 гривны;

Польский злотый – 10,33 гривны;

Швейцарский франк – 45,39 гривны;

Юань – 5,60 гривны.

Следует учитывать, что в пунктах обмена валют цены могут отличаться от официального курса регулятора. По данным портала «Минфин», по состоянию на 10 июля в среднем покупка доллара происходит по курсу 40,88 гривны, а продажа — 40,97 гривны. Что касается евро, то в среднем покупка происходит по курсу 44,34 гривны, а продажа – 44,50 гривны.

Будет ли доллар по 42 гривны в середине июля

Банкирша Анна Золотько в комментарии «24 канала» отметила, что после значительного падения котировок на межбанке, курс продажи доллара в наличном сегменте отошел от психологической отметки 41 гривна за доллар. Однако несущественно: большую часть недели он находился в диапазоне 40,90 – 41 гривна за доллар.

«На этой неделе я ожидаю относительно спокойную ситуацию на валютном рынке. В безналичном сегменте котировки будут колебаться в диапазоне 40,40 – 40,90 гривен за доллар. На наличном рынке курс будет пытаться держаться отметки 41 гривен за доллар «, — прогнозирует банкирша.

Как отмечает Золотько, на наличном рынке не ожидаются существенные курсовые колебания. Банкирша отмечает, что в течение недели стоимость доллара будет находиться в диапазоне 40,70 – 41,20 гривен за доллар.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

Источник