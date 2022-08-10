За последние 2 недели ставки по гривневым депозитам выросли в 4 небольших банках. Еще два финучреждения «срезали» проценты по вкладам. Сколько можно заработать на депозите в национальной валюте — в свежем обзоре «Минфина».

Инфляция в Украине в июле ускорилась до 22,2% — Госстат

Годовая инфляция в Украине в июне ускорилась до 22,2% по сравнению с 21,5% по итогам июня и 18% по итогам мая.

Кредиторы согласились на отсрочку выплат по еврооблигациям Украины

Украина получила согласие владельцев еврооблигаций для отсрочки выплат по ним и продления срока погашения ценных бумаг на два года. Об этом Министерство финансов Украины сообщило на Ирландской фондовой бирже.

Запрет на показ курса и новые пошлины на импорт. Когда экономике Украине перестанут вредить (видео)

В этом видео финансовый эксперт Михаил Федоров говорит о причинах вреда экономике Украины и почему ей не дают нормально развиваться, а также дает свое мнение, когда этот вред прекратится и почему.

ФГВФЛ ввел временную администрацию в Банк «Січ»

С 10 августа по 9 сентября 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Банке «Січ».

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