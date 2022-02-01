Сегодня, 1 февраля, сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) начали обыски в «Нафтогазе Украины» — у бывшего председателя правления Андрея Коболева. Эксперты отмечают, что причиной мог стать длинный язык экс-главы нацкомпании и достаточно спорное дело.

Как сообщили в ГБР, обыски проводятся не только в офисе «Нафтогаза Украины», но и «Укртрансагаза» и частных компаний.

«Следственные (розыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривень», — сообщили в ГБР.

По данным «Экономической правды», обыски у Андрея Коболева связаны с «мировым» соглашением на 305 млн кубометров газа «Укртрансгаза».

«При Коболеве указанный объём передали „мошенническим фирмам“ — так их называли в самом „Нафтогазе“. Тогда 305 млн кубометров оценивались в 2,2 млрд грн (более $ 80 млн)», — сообщает телеграм-канал издания.

Суть обвинений заключается в том, что долг перед частными компаниями возник более 20 лет назад, а руководство «Нафтогаза» по обращению «Укртрансгаза» согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Например, наблюдательный совет нацкомпании не согласовывал.

«Руководствуясь решением руководства государственной компании Хозяйственный суд города Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 миллионов куб. м природного газа. По выводам экспертов, сумма подтвержденного ущерба составляет 2 млрд 182 млн гривен», — говорится в сообщении ГБР.

Сопредседатель Фонда энергетических исследований Дмитрий Марунич отмечает, что дело спорное и не факт, что оно дойдет до суда. «Все должен решить суд, разбирательство длилось уже очень давно», — эксперт отмечает, что о деле вспомнили после того, как Андрей Коболев начал нелицеприятно высказываться о власти и новом руководстве «Нафтогаза Украины».

«Его уволили прошлой весной и полгода он молчал. К концу года активизировался, за что, очевидно, и получил», — замечает Дмитрий Марунич.