13 сентября, 09:50

Руководитель Google Ukraine: в Украине усилилась тенденция украинского контента (Фото:НВ)

Дмитрий Шоломко, руководитель украинского представительства корпорации Google и член правления Европейской Бизнес

Ассоциации в интервью НВрассказывает, как война повлияла на компанию и благодаря чему ее сервисы в Украине растут даже сейчас.

Дмитрий Шоломко возглавляет украинское представительство американской корпорации Google практически с самого начала его работы здесь — с 2007 года. Впервые за долгое время он дает интервью НВ Бизнес

, в котором рассказывает, как война России против Украины повлияла на компанию, сколько удалось удалить фейковых российских видео, а также благодаря чему продукты компании в Украине растут даже во время войны.

Какие изменения претерпела работа компании из-за войны в Украине?

Интернет начал играть еще большую роль в жизни людей, чем это было до войны. Украинский рынок вообще очень динамично развивался — интернет медиа, электронная коммерция сильно росла. Война ускорила этот рост. У многих людей смартфон с интернетом остался единственным средством коммуникации, единственным способом что-либо найти и получить. Поэтому с началом войны роль интернета только усилилась, а работа компании сильно изменилась. Фактически мы получили в собственное распоряжение для Украины множество ресурсов, людей для работы над продуктами, безопасностью людей, борьбой с фейками и т. д.

Что вы имеете в виду, когда говорите, что получили много ресурсов, что это значит?

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