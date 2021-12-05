5 декабря — NVL. Новый вариант вируса быстро распространяется по миру

В ВОЗ обеспокоены появлением нового штамма коронавируса и его способностью к быстрому распространению. Однако летальных случаев на данный момент зафиксировано не было, эксперты удивлены, ведь новый штамм Covid обнаружен уже примерно в 40 странах, включая США и Австралию, передает mk.ru.

ВОЗ сообщает, что никто не умер от нового супермутантного варианта COVID-19 «Омикрон», но как пишет Daily Mail, потребуется несколько недель, чтобы понять, вызывает ли он тяжелое течение болезни и на сколько эффективны против него существующие вакцины.

«Мы собираемся получить ответы, которые нужны всем», — говорит Майкл Райан, директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Эксперты полагают, что «омикрон» может стать причиной половины случаев заболевания ковидом в Европе в ближайшие месяцы, а мировая экономика может замедлится, как это уже было с «дельтой». Об этом заявила Кристина Георгиева, глава Международного валютного фонда, в пятницу:

«Новый вариант, который может быстро распространиться, может подорвать доверие».

Новый южноафриканский штамм коронавируса уже зафиксирован в 40 странах. США и Австралия стали последними странами, подтвердившими случаи местной передачи этого варианта. В ЮАР же количество инфицированных «омикроном» превысило 3 млн человек.

Ранее сообщалось, что в штамме «омикрон» нашли фрагмент генома человека.

Источник