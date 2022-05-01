Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным военной разведки, москва планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей для российской продукции военного и двойного назначения.

Прежде всего речь идет о продукции, которая требует использования иностранных комплектующих. Кроме того, это усилит экономическую зависимость стран членов ОДКБ от россии, что также отвечает интересам кремля.

Москва также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки. Поставки планируется выполнять под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и экспортировать ее в третьи страны. На территории этих государств уже создано более 200 компаний.

Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса

российскими компаниями, прежде всего в IT-сфере. С начала широкомасштабной агрессии россии против Украины в страну прибыли примерно 85 тысяч российских граждан и 113 IT-компаний.

Российские граждане создали около тысячи частных предприятий и более 250 компаний на территории Армении, которые будут платить налоги в бюджеты обеих стран — Армению и россию.

Ведущий российский производитель средств противовоздушной обороны «Ульяновский механический завод» привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства.

Отметим, что до вторжения россия закупала немецкую продукцию, необходимую для производства/модернизации ЗРК типа «Бук» и зенитных пушечно-ракетных комплексов типа «Тунгуска», а поставки этой продукции в условиях усиления санкций стали невозможными.