Министерство спорта России утвердило программу по подготовке киберспортсменов, которая включает в себя физические упражнения – причем, им решено уделить до 40% от общего времени тренировок. Для попадания в группу высшего мастерства придется сдавать нормативы по бегу и приседаниям.

Как сообщается на портале правовой информации, мужчинам потребуется пробежать 3 километра за 15 минут, стометровку за 14,4 секунд, а также 25 раз подряд присесть. Для женщин нормативы облегчены – они составляют соответственно 2 км за 12 минут, 100 м за 17,6 секунд и 23 приседания.

Киберспортсменов также будут готовить по части тактики, теории и психологии, суть этих программ в документе не раскрывается.

Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт одним из официальных видов спорта. Это произошло в 2001 году по инициативе тогдашнего главы Роскомспорта Павла Рожкова. Однако уже в 2006 году ведомство «дало заднюю» и отменило решение, сославшись на отсутствие профильного физкультурно-спортивного объединения. Еще спустя 10 лет киберспорт вернули в реестры.