Сегодня исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Польша, передает Деловой Казахстан.

В честь этого знаменательного события главы двух государств Касым-Жомарт Токаев и Анджей Дуда, а также Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обменялись взаимными поздравительными посланиями.

В Нур-Султане и Варшаве состоялись официальные встречи в министерствах иностранных дел Казахстана и Польши, посвященные юбилейное дате. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко принял посла Польши Селима Хазбиевича, а Посол Казахстана Алим Кирабаев был принят Заместителем министра иностранных дел Польши Марчином Пшидачем.

«За столь исторически короткий срок укрепляющееся и расширяющееся с каждым годом партнерство двух стран достигло сегодня высокого уровня. Об этом свидетельствует не только взаимная поддержка в двустороннем и многостороннем форматах, но и взаимопомощь и сотрудничество в трудные времена перед лицом глобальных вызовов», – отметил Р. Василенко.

Казахстанский дипломат поблагодарил правительство Польши за существенную помощь в репатриации казахстанских граждан с начала боевых действий в Украине. В частности, из аэропорта польского города Катовице было организовано семь эвакуационных рейсов, всего в Казахстан вернулось более 700 человек.

Дипломаты выразили уверенность в том, что в ближайшие годы всестороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах будет и впредь расширяться на благо наших народов. Они с удовлетворением отметили установление регулярных контактов между двумя странами на высшем и правительственном уровнях, а также динамичное развитие межпарламентского диалога.

Стороны подчеркнули необходимость углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Польша является восьмым по величине торговым партнером Казахстана среди стран Европейского Союза. В 2021 году товарооборот между двумя странами достиг 760,4 млн. долл. США, а объем прямых инвестиций из Польши в экономику Казахстана в 2005-2021 годах составил 272,6 млн. долл. США.

Имеется большой потенциал для развития перспективных совместных проектов в таких сферах, как энергетика, «зеленые технологии», транспорт и логистика, электронная коммерция, финансовые технологии, туризм, сельское хозяйство.

Несмотря на то, что обе страны удалены друг от друга на тысячи километров, их объединяет общая историческая судьба. Польская диаспора входит в число 130 этнических групп, составляющих народ Казахстана. Сегодня казахстанская «Полония» – это «живой мост» между нашими странами. Для польской диаспоры в стране созданы все необходимые условия для изучения родного языка, истории, культуры, традиций и духовного сближения с исторической родиной. Кроме того, представители «Полонии» активно участвуют в политической и социально-экономической жизни страны.

Была выражена взаимная уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества и дружбы между двумя странами и народами.