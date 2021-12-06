

Антон Гарнов― 4 декабря в Санкт-Петербурге в 5 раз состоялся международный форум моды, объединяющий участников fashion-индустрии. У микрофона Антон Горбунов. Здравствуйте! Форум ежегодно проходит под эгидой Минпромторга России. И в нём принимают участие представители власти, авторитетные российские и зарубежные специалисты в области моды, звёздные дизайнеры из России и Европы, представители бизнеса, креативных индустрий и образовательных учреждений. Среди трендов модной индустрии сегодня диджитализация и устойчивая мода. Первые проекты в дополненной реальности и электронная коммерция появились ещё до пандемии, но новые условия подтолкнули эту сферу к стремительному развитию. Разработка и использование виртуальных примерочных и моделей, цифрового гардероба, digital продуктов стала актуальной для большинства игроков в мире моды. Об этом «Эху» рассказала Мария Костюченко, генеральный директор уникальной онлайн-платформы для продвижения молодых российских художников и модельеров «Дип конвас».



Мария Костюченко― Мне кажется, что тяжело представить мир fashion без возможности выставлять свою продукцию в Instagram, в TikTok, создавать рекламные кампании, которые в основном происходят онлайн. Также невозможно представить мир fashion даже без технологий дополненной реальности. Я сейчас немножечко объясню, что это такое. Это технология, которая позволяет изображению на физическом предмете одежды оживать при использовании эффекта в социальных сетях. Так, как социальные сети настолько интегрированы в контекст нашей повседневной жизни, очень часто все разговоры и эмоции, которые получает человек, они происходят в социальных сетях. Поэтому технология, которая позволяет одежде оживать в социальных сетях, она стала очень популярной. AR это и есть дополненная реальность. Диджитал одежда – это одежда, которая существует только в цифровом пространстве. Такая одежда особенно популярна в компьютерных играх. Очень часто в цифровом пространстве люди более открыто могут показывать свою индивидуальность, поэтому для дизайнеров в цифровом пространстве открываются гигантские возможности именно с точки зрения креатива, они могут придумывать различные образы для диджитал-аватаров. В будущем каждый человек сможет покупать себе предметы гардероба в метавселенной, создавать дижитал-аватаров без использования компьютерных игр. То же самое касается технологии 3D-печати. Это реально одежда, которую вы можете напечатать у себя дома, выбрать формат и одеть, и пойти на работу. Мы напечатали одежду из пластика, который возможно переработать. И мы знаем точно, что количество времени, которое он будет разлагаться, — это даже меньше чем то, что сейчас происходит с современной одеждой. Мы можем носить эту вещь намного дольше. Мы можем сдать её специальный пункт, где она будет переработана. И это как раз и приводит к осознанному потреблению. Когда вы смотрите на своего любимого артиста, он выпускает коллекцию одежды, потом через месяц у артиста выходит новая песня. Несколько лет назад он бы выпустил новую коллекцию одежды, потратил очень много средств и возможностей нашей планеты на производство этой одежды. Сейчас же мы просто можем выпустить новый фильтр в «Инстаграм», который изменит одежду, которую вы купили, но в диджитальном пространстве она будет выглядеть абсолютно по-другому. То есть это будет совершенно новый look, но без использования каких-то физических средств.



А. Гарнов― Также на форуме активно обсуждались вопросы современного образования модной индустрии. Спикеры затронули даже такие новые профессии как визуализаторы, цифровые дизайнеры, продюсеры цифровых шоу, создатели аватаров, цифровые кукловоды. Своими мыслями о необходимости трансформации системы образования поделилась Светлана Мельниченко, президент палаты текстиля и моды, педагог Академии цифровых технологий.



Светлана Мальниченко― Для модной индустрии должно быть образование, образование завтрашнего дня. И система образования должна давать человеку уверенность в том, что получив знания, он завтра будет востребован на рынке. Если мы говорим про глобальные тренды fasion-индустрии, то это устойчивость и диджитализация. Сильно не хватает внедрения в программы обучения умения студентов пользования программными продуктами. Нельзя учить наших детей, студентов рисовать карандашом на бумаге. Все. Это даже не вчера. Это позавчера и прошлый век. Они должны уметь рисовать стилусом. Они должны уметь рисовать мышкой. И они смогут найти работу по всему миру. И я считаю, что каждый педагог должен готовить таким образом своего студента, чтобы в конце обучения не студент искал работу, а работа искала студента. На сегодняшний день она очень востребованная специальность. К сожалению, получается, что у нас система государственного образования готовит студентов, потом этот студент выпускается из учебного заведения, приходит на предприятие, и предпринимателю приходится тратить деньги для того, чтобы научить его тому, чему его не научили в системе образования. Я думаю, что надо взять опыт зарубежных стран, в системе СПО водить систему дуального образования, в высшей школе вводить систему дуального образования. Это когда студент находится за партой, то есть получает теоретический материал всего 2 дня в неделю, остальные 4 дня он работает на предприятии. Ещё чтобы я обратила внимание, это обязательно. преподаватели вузов, сузов, у них нет конференций по мировым трендам. Они должны работать, они должны видеть аналитику тренд-бюро, которые работают по всему миру. Они должны иметь возможность посещения ведущих выставок, где продаётся современное оборудование. И это очень важно. Это должно быть, войти уже в такую систему.



А. Гарнов― Многие бренды сегодня думают о влиянии на окружающую среду и выбирают курс на устойчивость. Поколение Z выбирает бренды, готовые нести ответственность за все этапы производства и продажи своего товара. Больше внимания уделяется качеству и этической ответственности. Об этом рассказала Светлана Романова, вице-президент Международной ассоциации участников индустрии экомоды.



Светлана Романова― Если говорить об индустрии моды, то это очень большой сектор производственный, 3-й после автомобильной, технологический, который существенным образом влияет на экологическую обстановку. До 70% выбросов парниковых газов от общемировых. Также текстильной отрасли она достаточно серьёзно влияет на нашу окружающую среду, на выбросы микропластика в океан, в почву, если это идёт захоронение отходов. Поэтому именно экологизация сейчас в приоритете. В России около 2-х миллионов тонн одежды закапывается в землю, и большой процент, больше 50% — это материалы, которые плохо разлагаются. То есть это синтетические материалы, смесовые материалы, которые могут разлагаться десятки лет, доходить до 100-200 лет, выделяя вредные вещества как в воду, в почву так и в землю. И всё это получается идёт нашему поколению, нашим детям. Например, сейчас формируются цифровые примерочные, цифровые сервисы для формирования своих баз данных. То есть работа в личном кабинете. То есть это всё способствует тому, что мы можем делать что-то удалённо, меньше тратить наших природных ресурсов, энергии, электроэнергии для того, чтобы более рационально подходить к различным процессам. Но и, конечно же, если мы говорим о диджитализации, то сейчас тоже есть такое направление…, когда потребитель может использовать не только и потреблять одежду, которую мы видим в магазине, доступную для всех, массовую такую, но и продукцию, которую он может сам сформировать, используя цифровые технологии. Определённые базы и системы, может сформировать себе какую-то модель, заказать. Это будет такой индивидуальной одеждой. И поэтому, возможно, потребление будет, ну, не таким обширным. То есть люди будут более ответственно относиться. Они будут выбирать именно те модели, те размеры, которые им будет нужно, и меньше будет продукции, которая остаётся у нас в шкафах, которую мы не используем. Ну, и, конечно же, следующее направление — да? и следующий шаг по поводу цифровизации: уже появляется цифровая одежда, уже мы видим бренды, которые создают именно цифровую одежду для того, чтобы мы её использовали в виртуальном мире. Вот сейчас уже мы уходим в онлайн. Очень много мероприятий, конференций. А когда будет виртуальная такая вселенная, все туда пойдут, и надо будет одевать модную тоже цифровую одежду, ну, конечно же, это будет способствовать экологичности в плане снижения использования природных наших ресурсов.



А. Гарнов― В России утверждён первый экологический стандарт в сфере лёгкой промышленности в рамках системы добровольной экосертификации «Листок жизни». Экостандарт разработан для текстиля, одежды, постельного белья, изделий из кожи. Это единственная экомаркировка, признанная Всемирной ассоциацией экомаркировки. Рассказывает Юлия Грачёва, кандидат биологических наук, директор Экологического союза, член совета директоров Всемирной ассоциации экомаркировки и руководитель центрального органа Системы экологической сертификации «Листок жизни».



Юлия Грачева― Экологические стандарты применяются во всём мире для того, чтобы дать производителям и потребителям понятные ориентиры, что такое по-настоящему экологичная продукция. Экомаркировка, которая ставится на продукт, является свидетельством того, что производитель прошёл экологическую сертификацию и соответствует всем требованиям. Этот стандарт является добровольным. По нему можно пройти сертификацию добровольную экологическую в российской системе «Листок жизни». Это экологическая маркировка, которая в России является единственной признанной на международном уровне. Стандарт содержит различные требования касательно влияния на окружающую среду. То есть экологическая маркировка — это, как я называю, такой мостик между производителем и потребителем. Потребитель уже сейчас ищет более экологичные альтернативы, требует от компаний экологической ответственности. Но как им узнать о том, что та или иная компания хочет быть экологичной? И по этой маркировке потребителю достаточно легко сделать правильный выбор. Он получает информацию о том, что эта вещь была произведена в соответствии с экологическими стандартами, что при производстве этой вещи была снижена нагрузка на природу, что при производстве соблюдались справедливые условия труда. Это тоже важно для текстиля. И, собственно, что эта вещь очень качественная и прослужит ему долго.



То есть мы проверяем и происхождение сырья, и использование химических компонентов при производстве. Аудиторы выезжают на завод, смотрят, как проходит очистка вод, как регулируются выбросы в атмосферный воздух. Это не тот вариант, когда компания платит 5 тысяч рублей, и через 2 часа ей присылают бумажку о том, что она получила экосертификат. А это реально достаточно большая, сложная процедура проверки. Она занимает обычно примерно месяц. И каждый год компания должна в том числе, ну, подтверждать соответствие с этим требованиям.