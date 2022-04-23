Несмотря на войну, в Украине продолжается посевная. Девять областей уже полностью завершили посев яровых культур ранней группы. Об этом сообщает министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В совокупности, почти 70% прогнозируемых под эти посевы площадей уже засеяны. По оперативным данным структурных подразделений военных администраций, посевную проводят 23 области Украины, кроме Луганской, практически на всей территории которой ведутся боевые действия.

Какие области завершили сев:

Волынская

Закарпатская

Кировоградская

Одесская

Полтавская

Ровенская

Тернопольская

Хмельницкая

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Сколько это стоит?

По данным министерства, для проведения посевной, украинские банки уже выдали аграриям кредитов на 8,84 млрд. грн. Основная часть этой суммы была привлечена по программе портфельных гарантий 80% — 7,16 млрд грн.

По программе «Доступные кредиты» банки также предоставляют льготные кредиты и госгарантии на портфельной основе по ставке 0% и сроком кредитования полгода, напоминает министерство. Сумма кредита — 60 млн грн. Аграрии вносят залог на 20% от суммы кредита, остальную сумму обеспечивает государство.

Банки, по словам министра Николая Сольского, вышли на темп выдачи кредитов аграриям в неделю на сумму приблизительно в 3,5 млрд грн.

Минагрополитики ранее сообщало, что Украина ведет переговоры с европейскими партнерами по предоставлению финансовой помощи украинским аграриям.

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