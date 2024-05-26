В конце мая вполне вероятно будет наблюдаться изменение тенденций на валютном рынке: после продолжительного роста курсов обязательно наступит период их понижения и наоборот.

Об этом в комментарии РБК-Украина отметил Тарас Лесовой, руководитель казначейского департамента Глобус Банка.

Как отметил банкир, именно эта изменчивость является наглядным проявлением того, что рынок жив, а контролируемость рынка (в соответствии с режимом «управляемой гибкости», введенным НБУ) предполагает достаточно мягкие и некритические колебания.

Он напомнил, что в течение нескольких прошлых недель рост, а также дальнейшее снижение курсов, в среднем не превышали 0,6-0,8 грн по отношению к предыдущему курсу. Таким образом, прогнозируемые курсовые отклонения не превышали 1,5-2% от предыдущей отметки

Лесовой добавил, что по итогам месяца девальвация гривны не превысит 1,2%, то есть, может быть ниже показателей в апреле, когда средний показатель снижения курса национальной валюты составит 1,3%. Конечный курс доллара, по прогнозу банкира, составит 39,5-40 гривен.

По его мнению, с начала года и по итогам мая гривна может потерять максимум 5% от начального курса года (с 38 до 40 грн/доллар).

Банкир назвал следующие ключевые выводы ситуации на валютном рынке в мае:

Ожидается снижение темпов девальвации гривны (максимум до 1,2%, хотя она может быть и нулевой).

У НБУ достаточно валютного ресурса, чтобы, во-первых, провести очередной этап валютной либерализации без ущерба для курса (на это запланировано 5,5 млрд долларов).

Режим «управляемой гибкости» позволяет регулятору вмешиваться на рынок при объективной потребности – в случае возможного резкого роста спроса. То есть установление баланса между спросом и предложением остается одним из приоритетов Нацбанка.

Текущие колебания подчинены устоявшейся системе валютных изменений (тенденция к росту всегда сменяется тенденцией к падению и наоборот).

«Можно предположить, что до конца месяца глобальные изменения рынка не будут угрожать. Однако открытым остается вопрос, с каким именно курсом мы войдем в июнь», — резюмировал Лесовой.

Напомним, в середине мая курс доллара в Украине взлетел до 40 гривен.

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