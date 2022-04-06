Известие о смерти Владимира Жириновского пришло сегодня во время пленарного заседания Госдумы. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

В. Володин: Нам надо прервать с вами работу. Только что сообщили: после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память.

Уже известно, что временно исполнять обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме будет глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ну а Владимира Жириновского сегодня вспоминают все, кому довелось его знать и с ним работать. И соратники, и представители других политических сил, все сходятся в одном: это был один из выдающихся государственных деятелей. Вот что говорят его коллеги по депутатскому корпусу.

В. Васильев: Это всегда был человек огромной энергии, амбиций, человек, который был переполнен идеями, эмоциями. В моем понимании даже иногда авантюрный. Все политики в какой-то степени оказывались под влиянием, принятием, непринятием, согласием, несогласием таких, иногда в гротескной форме, ярких, острых, пограничных иногда с допустимым идей, высказанных им по очень острым вопросам. Он создавал вот такой особый настрой в политическом поле нашей страны десятилетия. Ему это удавалось.

С. Миронов: Владимир Вольфович был настоящим политиком. Был настоящим патриотом нашей страны. Нам сегодня очень его не хватает, потому что его голос был бы с нами против тех, кто возродил нацизм на Украине, в поддержку русского мира, в поддержку наших братьев, которые сегодня освобождают от нацизма Украину.

А. Нечаев: Мне очень повезло с ним познакомиться лично. Потому что Жириновский с экранов телевизоров и человек, который с тобой общается, это очень разные люди. И Жириновский способен, встретив что-то даже настороженно, потом поменять свое отношение. У нас был с ним очень хороший разговор в декабре, перед Новым годом. Я пришел его поздравлять, мы с ним посидели. И было видно, что он очень светло думает о России, он очень с интересом относится ко всему, что происходит нового.

Памяти Владимира Жириновского сегодня посвящена программа «Наедине со всеми». Смотрите ее в эфире Первого канала сразу после «Вечерних новостей».