В сентябре 2022 года группа депутатов AfD заявила о планах совершить визит в Россию и «на восток Украины».

По данным расследования Spiegel, Россия сотрудничает с «Альтернативой для Германии», ставя перед ней задачу препятствовать поставкам немецкого оружия в Украину.

The Insider пишет, что депутаты AfD согласовывали с кураторами в ФСБ тексты своих выступлений и по их указанию судились с правительством Германии, чтобы остановить военную помощь Украине.

Недавно, в этом месяце, у топ-политики партии Петра Быстрона прошли обыски. Его подозревают в связях с медиаплатформой пророссийского бывшего украинского депутата Виктора Медведчука, который находится в РФ и способствует ее агрессии против Украины.

Путин и нацизм

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский диктатор Владимир Путин обвинил поляков в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году. По его словам, Варшава «заставила» Адольфа Гитлера на себя напасть, поскольку «заигралась» и оказалась «слишком несговорчивой».

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