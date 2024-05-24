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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 мая: доллар — 90,24 рубля (на 6 копеек больше, чем 23 мая), евро — 97,87 рубля (на 2 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:17 мск: доллар — 90,12 рубля, евро — 97,41 рубля.

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Курсы на Forex на 23 мая: доллар — 90,25 рубля, евро — 97,52 рубля.

Мосбиржа присматривается к азиатским рынкам и, возможно, в среднесрочной перспективе предложит отечественным инвесторам доступ к ним, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора рынка акций торговой площадки Владимира Овчарова.

Euroclear не участвует в процессе выкупа заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов, следует из сообщения депозитария своим клиентам, с которым ознакомились «Ведомости». Депозитарий напомнил, что ожидает от них соблюдения санкций.

Кто и как адаптируется

Китайский бренд молодёжной одежды Semir может выйти в Россию в 2025 году — ведутся переговоры, рассказала ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева. По её словам, бренд готов открыть до 500 магазинов в горизонте 7-10 лет и по 60 и больше магазинов в год.

«Северсталь» планирует создать контроллер на базе открытой платформы при участии других компаний, пишут «Ведомости». Устройство позволит считывать сигналы датчиков и давать команды электродвигателям, насосам, прессам и может использоваться в добыче полезных ископаемых и изготовлении металлопроката. Сейчас «Северсталь» использует контроллеры Siemens, GE и Omron.

Минпромторг совместно с участниками ИТ-рынка разрабатывает «дорожную карту» для развития САПР в микроэлектронике до 2030 года, пишет «Ъ».

Какие есть проблемы и трудности

Правительство Японии внесло в санкционные списки девять российских компаний, а также одно физлицо, пишет «Интерфакс». В частности, речь о ООО «Трансморфлот» и исследовательском комплексе «Владимировка».

Новости предыдущего дня, 23 мая — здесь.

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