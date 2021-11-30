Ермак не хотел, чтобы при даче показаний присутствовали СМИ

Ермак хочет, чтобы скорее были найдены виновные в срыве операции / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственное бюро расследований допросило главу Офиса президента Андрея Ермака относительно подготовки спецоперации по задержанию «вагнеровцев». О допросе политик рассказал на своей странице в Facebook.

«Как законопослушный гражданин, сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу «вагнеровцев». Сообщил всю известную мне информацию. Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал», – написал Ермак.

Ермак также отметил, что «очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над «і».

Известно, что в данный момент следствие пока не имеет никакого факта или доказательства причастности Ермака к срыву спецоперации в захвате «вагнеровцев».

Кроме того, 30 ноября временная следственная комиссия установила, что правоохранительными органами и прокуратурой Украины было сделано все необходимое для экстрадиции задержанных наемников с территории Беларуси.

Отметим, что украинские следственные органы изучат материалы, изложенные в отчете Bellingcat.

Предыстория

В Украине вспыхнул скандал из-за провала спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК «Вагнер», совершавших военные преступления на Донбассе. Расследование Bellingcat установило, что задержание перенесли из-за просьбы Офиса президента отложить операцию. Этот же факт подтвердил и экс-начальник ГУР Василий Бурба, добавив, что на Банковой есть «крот», сливающий секретную информацию.

В Офисе президента сначала отрицали сам факт подготовки такой операции, затем называли ее «не нашей операцией», намекая на причастность к этим событиям России, после чего и вовсе утверждали, что «спецмероприятие» по перемещению «вагнеровцев» в Украину все же готовилось, но не состоялось.

Наказание за срыв операции

Громе «госизмены» (ст. 111 УК Украины – грозит лишением свободы на срок от 12 до 15 лет), действия злоумышленников могут квалифицироваться по статьям «разглашение государственной тайны» (ст. 328 УК Украины – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет), а также «Злоупотребление служебным положением» (ст. 364 УК Украины – от 5 до 10 лет тюрьмы)