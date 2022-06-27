Россия впервые за столетие имеет дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией жестких западных санкций, закрывших путь для платежей зарубежным кредиторам.

Украина получила от Японии дополнительных $500 млн

Украина получила дополнительные 65 млрд японских иен (приблизительно $500 млн) льготного кредита в рамках кредитного соглашения. Средства направлены в госбюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов, здравоохранения и т. п.

PayPal отменила комиссии за международные платежи для украинцев до сентября 2022 года

PayРal продлевает бескомиссионный период на международные платежи для украинцев до сентября 2022 года. Именно с помощью PayРal украинцы могут поддерживать родных, оказавшихся за рубежом, и собирать донаты со всего мира на армию.

Нацкомиссия по ценным бумагам обновила список сомнительных инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще семь кейсов и рекомендует инвесторам учитывать эту информацию в своей деятельности.

Прогноз курса: почему доллар и евро могут дорожать на этой неделе

Конец июня не будет спокоен на валютном рынке. После недолгого затишья на наличном рынке, уже в прошлую пятницу ценники обменок финкомпаний выросли до 35,50−35,60 грн. И эта тенденция только усилится на этой неделе.

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