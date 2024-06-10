Согласно данным главного аудитора министерства финансов, в мае 2024 года дефицит государственного бюджета за последние 12 месяцев вырос на 0,2% и составил 7,2% или 137,7 миллиардов шекелей.

Дефицит госбюджета с начала года составляет 47,6 миллиардов шекелей, из них в мае добавились 10 миллиардов шекелей. Следует отметить, что реальный майский дефицит бюджета в полтора раза больше, однако его сократили 5 миллиардов шекелей налогов, выплата которых из-за празднования Песаха была перенесена с апреля.

Поступления в госказну с начала года составили 201,6 млрд шекелей, что на 2% больше показателя 2023 года. Это свидетельствует о восстановлении экономической деятельности, однако не перекрывает расходов на войну.

Министр финансов Бецалель Смотрич назначил на следующую неделю двухдневное марафонное заседание руководства минфина по подготовке мер по сокращению дефицита в рамках госбюджета на 2025 год, на которое был также приглашен председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон.

Между тем, сам Ярон на состоявшемся в воскресенье заседании правительства предупредил, что прогнозы министерства финансов, на которых основан представленный правительству трехлетний план развития госбюджета, основан на достаточно оптимистичном сценарии, и что реальная ситуация может оказаться существенно хуже. Поэтому, по словам главы центробанка, при подготовке госбюджета на 2025 год необходимо проявить исключительную ответственность в налогово-бюджетной сфере.

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