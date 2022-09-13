При этом ежемесячное пособие от партнеров составляет примерно именно 4 миллиарда долларов, а в августе мы получили даже 6. Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Экономическая ситуация несколько улучшается

По итогам августа благодаря помощи партнеров значительно выросли золото-валютные резервы Национального банка Украины. Это способствует экономической уверенности и стабилизации национальной валюты.

Сейчас у нас по плану уже подтвержденная финансовая помощь до конца года, которая предусматривает в среднем 4,3 миллиарда долларов. Поэтому до конца года дефицит бюджета, нуждающегося в внешнем финансировании, полностью перекрыт,

– рассказал Сергей Фурса.

Более того, еще одним положительным сигналом является постоянное увеличение международной поддержки. Ведь в первые месяцы войны она была довольно слабой, поэтому Нацбанку приходилось ежемесячно печатать миллиарды гривен.

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Как объясняет специалист, в целом такая стабилизация экономической ситуации способствует удержанию курса гривны. Ее усиление во время войны невозможно, но давление на гривну уменьшится.

Что это значит? Что меньше будет именно падение гривны. Так же меньше будет рост цен. Ведь цены сейчас растут в Украине по двум причинам, первая из которых – рекордная мировая инфляция,

– подчеркнул инвестиционный банкир.

Вторая причина – это девальвация гривны. На мировую инфляцию Украина не сможет повлиять, но снижение девальвации повлияет на снижение темпов роста цен.

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