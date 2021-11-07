В Запорожской области за последние сутки COVID-19 диагностировали у 669 человек. В Украине за прошлый день всего зафиксировано 17419 новых случаев.

Об этом сообщили в Минздраве.

Всего летальных случаев – 3524 (за сутки – 10); выздоровели – 112335 человек (за сутки –480).

Продолжают лечиться в Запорожской области 34849 человек.

Всего с начала пандемии в Запорожской области заболели:

9471– детей (за сутки –32),

5505 – медицинских работников (за сутки – 19),

615 – работников образования – (за сутки – 0).

Как ранее писал Inform.zp.ua, на этой неделе у школьников Запорожья заканчиваются каникулы. Но из-за сложной ситуации с коронавирусом ученики на очное обучение в школы не выйдут. С 8 ноября ученики 1-11 классов выйдут на учёбу, но в дистанционном формате. Такое решение приняла комиссия по ТЭБ и ЧС.

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