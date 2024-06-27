Виктор Ющенко — «чёрный лебедь» украинских банков. НБУ официально закрыл Альпари Банк, где экс-президент был главой Набсовета.

В Украине стало на один банк меньше: общая численность сократилась с 63 до 62 структур. 27 июня правление Нацбанка приняло решение №235-рш об отзыве лицензии у «Альпари Банка» и его исключении из государственного реестра.

Об этом вечером сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор уточнил, что речь идет не о принудительном выдворении банка с рынка, а согласованном с НБУ выходе по инициативе акционера.

На рынке давно предвкушали отзыв лицензии у «Альпари Банка». Такие прогнозы появились чуть ли не сразу после того, как в прошлом году власти поставили крест на продаже банка предприятию «Укрпочта» (предварительное соглашение о продаже банка за 260 млн грн, по цене капитала, было достигнуто еще в 2021 году).

«Укрпочта» добивается у Нацбанка получения банковской лицензии более десяти лет и получает отказы еще с тех времен, когда председателем НБУ был Владимир Стельмах. Чиновники всегда опасались, что почтовое предприятие с огромной сетью отделений выиграет конкуренцию у государственного Ощадбанка, и последний в итоге придется закрывать. Поэтому НБУ не давал почтовому предприятию банковскую лицензию. И оно решило купить готовый банк вместо открытия своего собственного с нуля, однако на этот раз все сорвалось из-за противодействия МВФ, которому не нравится увеличение количества госбанков в Украине, которым мог стать и «Альпари».

А для «Альпари» срыв этой сделки оказался решающим и роковым, поскольку он уже давно не ведет сколько-нибудь активного бизнеса на банковском рынке. Его официальным владельцем долгие годы значится инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов Бахтари Хедаятоллах, который успел получить украинский паспорт. Пик популярности финучреждения пришелся на 2018 год, когда наблюдательный совет возглавил бывший президент Украины, экс-глава Нацбанка и правительства Виктор Ющенко (он сменил на этом посту экономиста и политика Владимира Ланового). Впрочем, каких-то идей Ющенко, судя по всему, не привнес, и больших прорывов в работе «Альпари» не произошло.

В итоге Ющенко покинул этот банк за день до начала большой войны, 23 февраля 2022 года. Кстати, как и «Айбокс Банк», где Ющенко тоже входил в набсовет, но вышел из него перед ликвидацией структуры, которая была принудительной и скандальной: Нацбанк открыто обвинил «Айбокс» в нарушении правил финансового мониторинга. В итоге за плечами Ющенко оказались два закрытых банка.

Но в целом закрытие «Альпари Банка» назвали мирным, поскольку еще до сдачи лицензии он успел рассчитаться со всеми вкладчиками — юридическими и физлицами. Фонду гарантирования вкладов физлиц не придется делать никаких выплат. В отчетности зафиксированы нули по депозитным портфелям населения и бизнеса, а также общие активы на 178,1 млн грн и убыток в 3,8 млн грн по состоянию на 1 мая 2024 года. Это был самый маленький банк в стране.

Напомним, чуть менее четырех лет назад НБУ отозвал лицензию лопнувшего банка «Аркада».

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