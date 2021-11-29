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В игротеках ребята узнают, как устроен онлайн-рынок, какие навыки и профессии нужны, чтобы работать в одной из самых быстрорастущих сфер бизнеса

. Они познакомятся с «внутренней кухней» популярной службы доставки.

Например, научатся, как правильно выбирать и взвешивать овощи и фрукты, проверять сроки годности, обращать внимание на особенности каждого продукта, чтобы выбрать качественный. Узнают, как правильно складывать продукты и какие можно класть рядом в сумку курьера, а какие нет. После того, как продукты выбраны и собраны в заказ, их нужно бережно и быстро доставить — и это дети будут делать, как настоящие курьеры: доставлять заказы по КидБургу, ориентируясь на карту города профессий.

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В игротеках СберМаркета они смогут поработать на современном оборудовании: хоть по сути оно игрушечное, но по визуальному и техническому наполнению максимально похоже на настоящие кассовые аппараты со встроенными весами и платежными терминалами.

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Основная задача проекта — без лекций и семинаров, на практике познакомить ребят с новыми профессиями, дать знания и опыт, которые пригодятся в повседневной жизни, и развить у них важные навыки, которые понадобятся в любой работе.

«Активное развитие в последние годы онлайн-доставки товаров и продуктов питания послужило толчком для старта новых направлений и профессий. Появляются компетенции, которые ценятся именно в сфере электронной коммерции. Если раньше был бум на работу в ИТ-компаниях, сейчас многие видят для себя перспективы именно в онлайн-бизнесе. В игротеках КидБурга дети узнают, с чего начинается мир электронной коммерции, познакомятся с внутренней кухней СберМаркета. Мы надеемся, что многим новые навыки покажутся интересными, и пригодятся не только во время выбора профессии, но и в повседневной жизни, когда они отправятся за покупками», — прокомментировала Тамила Агамова, бренд-директор СберМаркета.

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