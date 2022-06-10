Геополитическое противостояние заставляет иначе взглянуть на устоявшимися вещи

Мировая экономика давно уже стала практически единым целым, сложилась международная кооперация. Такие объединения, как Европейский Союз, Всемирная торговая организация, способствовали стиранию границ между странами, свободному движению капиталов, товаров и услуг. Вроде бы все шло хорошо. Правда, иногда случались экономические кризисы и иные катаклизмы. Иногда недовольные фермеры в европейских странах требовали от своих правительств защиты именно своих интересов, а не следования общеевропейским правилам. Иногда возникали скандалы, как, например, с выпуском дизельных автомобилей, которые якобы удовлетворяли жестким экологическим требованиям, а на самом деле «результат» достигался обманным путем. Частенько проявлялся диктат Соединенных Штатов, от влияния которых та же Европа не смела уклониться. Но в целом «цивилизованный мир» развивался.

КАРТИНА МЕНЯЕТСЯ

Однако с введением беспрецедентно жестких и обширных антироссийских санкций картина благоденствия «цивилизованного мира» стала меняться. Оказалось, что ему не хватает и энергетических ресурсов, и продовольствия. Вроде бы такого не должно было быть, ведь ВВП России составляет около 1,8 процента от общемирового ВВП и чуть выше, около 3,1 процента, если считать ВВП по паритету покупательной способности. Наверное, так думали и инициаторы санкций, которые стремились во что бы то ни стало наказать Россию за активную защиту ее национальных интересов.

Но если посмотреть на статистику по производству энергетических и продовольственных ресурсов, то многое становится ясным. Например, тройка мировых лидеров по добыче нефти выглядит так: США (15,8 процента от общемирового объема), Россия (13,5 процентов), Саудовская Аравия (12,1 процента). Стран Европы нет даже в десятке ведущих. По добыче газа: США (23,7 процента), Россия (16,6 процента), Иран (6,5 процента). Девятое место занимает Норвегия (2,9 процента), другие европейские страны далеко позади. По производству никеля: Индонезия (37 процентов), Филиппины (13,7 процента), Россия (9,3 процента), европейских стран в лидерах нет. По производству титана: Китай (57,1 процент), Япония (16,7 процент), Россия (12,9 процента). Пятое место занимает Украина (2,6 процента), другие страны Европы далеко позади. По производству пшеницы: Китай (19,5 процента), Индия (15,5 процентов), Россия (10,4 процента). Шестое место занимает Украина (4,2 процента). Другие европейские страны не в лидерах, хотя в целом Евросоюз производит 19,7 процентов пшеницы в мире. Здесь России отводится уже не 2-3 процента доли рынка, а в несколько раз больше. Поэтому отказ от торговли ресурсами и продовольствием с Россией, выпадение из мирового рынка Украины становятся критически важными не только для Европы, но и для США и других стран.

Интересен и другой вопрос. А за счет чего «цивилизованный мир» так сильно оттеснил Россию в отношении ее доли в мировом ВВП, если в плане наличия энергетических и продовольственных ресурсов у нашей страны все в порядке? Конечно, за счет технологий. И здесь отставание нашей страны ни для кого не секрет. Особенно оно заметно в сфере микроэлектроники. Так, отечественные предприятия готовы выпускать микропроцессоры на основе 90-нанометрового технологического процесса, что соответствует мировому уровню примерно 20-летней давности. В мире сегодня широко выпускаются гораздо более производительные процессоры на основе 7 нм-техпроцесса, а экспериментальные образцы используют 2 нм-техпроцесс.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Но есть и другой важный момент. Интересна ведь не технология сама по себе, важен практический результат, который может дать эта технология. Даже еще важнее, насколько технология может изменить качество жизни людей. И вот здесь нужно признать, что многие технологии создаются не для реального повышения качества жизни или, скажем, культуры производства, а с чисто коммерческой целью. Как следствие, продажи растут за счет таких «придуманных» технологий, а вместе с ним и ВВП стран, в которых эти технологии разработаны и применяются. Но стоит случиться глобальному кризису, например, как тот, в который «цивилизованный мир» сам себя загнал антироссийскими санкциями, так сразу становится ясно, что эти «придуманные» технологии не могут заменить собой нехватку ресурсов.

К подобным технологиям можно отнести многое. Например, они часто используются в современных гаджетах. Стремление каждый год вынуждать покупателей заменять смартфоны на новые вынуждает производителей идти на различные технологические и маркетинговые хитрости. Например, постоянно растет число пикселей во встроенных в смартфон видеокамерах. Но законы физики не позволяют получить в столь миниатюрных камерах столь же качественное изображение, как в камерах с оптикой более крупных размеров. Поэтому бессмысленно гнаться за количеством пикселей. Это скорее маркетинговый ход, оправдывающий увеличение производительности процессоров, объема памяти в смартфоне. В ходу и более грубые приемы, как то искусственное замедление «старых» устройств и прекращение их поддержки в новых версиях популярных программных продуктов. Хотя для выполнения тех функций, которые реально нужны подавляющему большинству пользователей смартфонов, мощности существующих сейчас аппаратов хватит лет на десять.

Еще один стимул приобретать более мощные гаджеты — это обилие игр в них, которые требуют все больше и больше вычислительных ресурсов. Хотя далеко не каждому пользователю эти игры нужны. А если углубиться в тему зарабатывания с помощью гаджетов денег, на тех же играх, то это непочатый край исследований для экономистов. Добавим сюда и модные сейчас криптовалюты. Реальные это деньги или виртуальные? Чем они обеспечены? Почему тот же биткоин вообще чего-то стоит, ведь есть серьезные экономисты, которые считают, что его истинная стоимость равна нулю? Возможно, что все эти виртуальные деньги имеют какую-то стоимость до момента очередного кризиса, когда человечеству нужно будет выживать и обеспечивать себя самым необходимым. Вот тогда уже точно будет не до всякой виртуальщины.

Практически любой автомобилист знает, что зачастую трудно приобрести автомобиль в заявленной производителем базовой комплектации. А почему? Потому что производителю выгодно снабдить авто кучей дополнений, которые не особенно и нужны, но стоят немалых денег.

Подобное происходит и в производстве промышленного оборудования. Разве качество производимой на оборудовании продукции улучшится, если оборудование снабдить рядом «украшательств», которые никак не сказываются на технологическом процессе? Не улучшится. Но стоимость оборудования вырастет. Еще хуже, что использование разного рода сомнительных технологий пытаются закрепить законодательно, в том числе используя ВТО и контролируемые этой организацией структуры.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

К затронутым вопросам примыкает и тема «раскрученных» брендов. Многие из нас готовы платить гораздо дороже за возможность пользоваться какой-то вещью известного бренда. Здесь проявляется или желание выглядеть «не хуже других», хотя объективно товары от другого производителя столь же хороши, или нежелание даже немного изменить своим привычкам, перестроиться и начать использовать предметы, устройства, которые несколько отличаются по своим характеристикам. Например, это касается тех же смартфонов от менее известного производителя. Или возьмем дорогие часы. Зачем они современному человеку? Часы с хорошей точностью хода, защищенные от ударов, имеющие ряд полезных функций, стоят недорого. Но почему-то многие предпочитают платить за часы дорогих брендов.

Особняком в мире «придуманных» технологий стоит так называемая «зеленая» повестка. Стремление оградить природу от вредного воздействия при необдуманной реализации или, наоборот, хорошо обдуманной, но имеющей совершенно другую, коммерческую цель, такую повестку только дискредитирует. Уже упоминался скандал с выпуском дизельных автомобилей, которые продавались как экологичные, а на самом деле таковыми не являлись. Но есть более глобальные причины не доверять сторонникам «зеленой» повестки. Беря в качестве цели достижение какого-то результата, который вроде бы говорит о снижении вредного воздействия на природу, совершенно забывают о других последствиях. Например, электромобили не производят вредных выхлопов, в отличие от автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Но при этом в электромобиле используется в среднем в 6 раз больше минеральных ресурсов. Да и саму электроэнергию для электромобилей надо производить, а это тоже дополнительное загрязнение окружающей среды. В целом же, по существующим оценкам, переход на «зеленую» энергетику потребует в течение двадцати лет увеличения выпуска лития в двадцать раз, кобальта – в шесть раз, меди – в два раза. Кроме того, все произведенное по истечении срока службы нужно утилизировать. Оборудование же для «зеленой» энергетики утилизировать сложно и дорого. Но о том, к каким негативным последствиям для окружающей среды приведет реализация «зеленой» повестки, ее сторонники стараются не задумываться.

Возникшие по геополитическим причинам экономические трудности показали, что критически важным для не только развития, а даже просто для выживания человечества является обеспеченность энергетическими и продовольственными ресурсами. А вот обеспеченность навязываемыми производителями технологиями как-то не проявила своего особого значения. По-видимому, когда ситуация успокоится, в качестве одного из ее уроков нужно будет крепко задуматься над истинной ценностью для нас многих технологий. Нужны ли они нам вообще, в какие сроки и в каком объеме.

Автор: Маргарита СВЕТЛОВА

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