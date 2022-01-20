В этой статье расскажем о спорной инциативе «Privacy Sandbox» в Google Chrome, а также подскажем, как от нее отказаться, отключив в браузере.

Все настройки и тестирование осуществлялись на ноутбуке Huawei MateBook 14s, который был любезно предоставлен представительством Huawei в Украине.

Большинство интернет-пользователей предпочитает, чтобы просмотр страниц в интернете носил более конфиденциальный характер. Однако, это имеет и экономический аспект, потому что затрагивает такие сферы, как реклама, электронная коммерция, то есть оказывает влияние на онлайн-экономику в целом. Когда компания не может отслеживать вас с помощью сторонних файлов cookie, зарабатывать деньги становится сложнее. Google тестирует новую технологию для замены файлов cookie под названием Federated Learning of Cohorts (FLoC), которая, по словам Google, поможет сохранить конфиденциальность пользователей и текущие бизнес-модели для онлайн-компаний.

Что такое FLoC?

FLoC — это аббревиатура от Federated Learning of Cohorts. Это метод, который позволяет группировать интернет-пользователей и в итоге создавать таргетированную рекламу, но без явного получения информации о конкретных людях. Теоретически это должно быть безопаснее, потому что рекламодатель будет получать данные только об определенной группе пользователей (в лучшем случае, не менее нескольких тысяч человек) и не будет иметь доступа к истории просмотров, как происходит в случае файлов cookie.

Назначение пользователей в заданные группы должно выполняться исключительно локально, на конкретных компьютерах. Только после этого готовые и предварительно обработанные данные можно «проталкивать» дальше. Таким образом, теоретически рекламодатели смогут, например, создать рекламную кампанию и, основываясь на идентификаторах групп, показать ее пользователям с определенными интересами, но без детального знания об этих людях.

Хорошей новостью является то, что FLoC реализован только в Chrome — ни один другой браузер не будет использовать FLoC, даже другие браузеры Chromium, такие как Brave, Edge или Vivaldi. Метод еще не готов к полной реализации. Фактически, Google отложил введение FLoC для Chrome. Однако, в настоящее время он находится на ранней стадии тестирования и может быть просто новой функцией под названием «Песочница конфиденциальности» (Privacy Sandbox) в вашем браузере. На данный момент менее 1% пользователей Chrome проходят тест «Песочница конфиденциальности», но тестирование может расшириться со временем, и вполне возможно, что вы могли легко подписаться на эту новую форму отслеживания, даже не заметив этого.

А о безопасности мы всегда заботимся, подбирая, например, ноутбук, который имеет поддержку функции Windows Hello. Как, например, ASUS ZenBook Pro Duo UX582 с двумя потрясающими экранами.

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К счастью, легко проверить, включена ли на вашем устройстве «Песочница конфиденциальности», и если это так, вы можете заблокировать ее или выйти из тестирования.

Как проверить и отключить «Privacy Sandbox (FLoC)» в Chrome

Вы можете отказаться от «Песочницы конфиденциальности» (FLoC), изменив простую настройку в Google Chrome.

Для этого:

Зайдите в Google Chrome, нажмите на троеточие в правом верхнем углу и перейдите в Настройки.

Откройте справа раздел Безопасность и конфиденциальность.

Слева внизу увидите подраздел Privacy Sandbox. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть, что ее функции включены.

Открыв этот подраздел, отключите переключатель Privacy Sandbox, чтобы отказаться от «Песочницы конфиденциальности» (также известной как FLoC).

Самое интересное, что в последних версиях Google Chrome здесь также появился и раздел для FLoC, но он пока что по умолчанию отключен. Хотя возможно у кого-то и включен, тогда тоже отключите переключатель.

Теперь ваш браузер Chrome никогда не присоединится к пробной версии FLoC. Однако, когда Google выпустит Privacy Sandbox в качестве стабильной функции для всех пользователей Chrome, она может быть повторно включена в это время.

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