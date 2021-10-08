В какие DeepTech-технологии вкладывают крупные финансовые и стратегические инвесторы, и что нужно знать фаундеру, создающему такую компанию?

Об эксперте: Шухрат Ибрагимов, партнер венчурного фонда Cabra VC.

Сегодня диптех (от англ. «глубокие технологии») развивается очень быстро: объем инвестиций в это направление вырос с $15 млрд в 2016 году до $60 млрд в 2020-м. Больше всего диптех-компаний находятся в США и Европе, где существует развитая экосистема для создания таких стартапов: там много передовых научных и технологических центров, высокая концентрация капитала, а самое главное — высокая конкуренция и, как следствие, огромный спрос на технологии со стороны корпораций и общества в целом.

Что такое DeepTech?

Диптех-стартапы работают над тем, чтобы решить масштабные проблемы бизнеса и общества в целом. Они опираются на новейшие технологии, которые появились в результате достижений науки и продвинутых инженерных разработок, и имеют заметное преимущество над технологиями, которые используются повсеместно сейчас.

Если быть более конкретным, то разговор идет о четырех характерных признаках диптех-стартапов:

Они работают с фундаментальными проблемами: 97% диптех-стартапов отвечают хотя бы одной из 17 целей в области устойчивого развития ООН: модернизация инфраструктуры, развитие чистой энергетики, формирование ответственного производства, развитие образования и системы здравоохранения и другие.

Они работают на стыке технологий: 96% диптех-стартапов сочетают в себе хотя бы две разных технологии, а около 70% из них работают с технологиями, которые они сами запатентовали.

Они чаще всего делают физические продукты, а не только программное обеспечение: 83% диптехов заняты созданием физических продуктов, то есть интегрируют возможности технологий в материальный мир.

Они находятся в центре большой экосистемы: около 1 500 университетов и исследовательских лабораторий вовлечены в диптех, ежегодно они получают около 1 500 правительственных грантов.

Несмотря на то, что среди всех стартапов диптехов меньшинство, их влияние огромно на более длительном временном отрезке.

В какие технологии верят инвесторы и управляющие капиталом

Чтобы разобраться, какие диптехи сейчас лидируют на рынке, можно обратиться к нашумевшему семейству фондов Кэти Вуд ARK Invest, используя их аналитический обзор Big Ideas 2021. ARK инвестирует в публичные технологические компании-дисрапторы (компании, работа которых основана на подрывных технологиях. — РБК Тренды). Под управлением фонда находится уже более $50 млрд. Это именно те компании, которые еще недавно поднимали венчурные раунды от крупных инвесторов из Долины и не только. Команда Вуд может позволить себе делать глубокий и качественный анализ трендов, необходимый для принятия инвестиционных решений.

Есть ряд направлений, в которые уже сейчас инвестируются большие средства и которые будут актуальны и в следующие десять лет:

Глубокое обучение (Deep Learning)

Именно искусственный интеллект стал триггером к развитию новых платформ: суперкомпьютеры и conversational computers («умные» колонки и подобные проекты), автономные электромобили и дроны, клиентские приложения с использованием машинного обучения. Автоматизация разработки программного обеспечения существенно снизит расходы корпораций. В ARK прогнозируют, что в ближайшие 15–20 лет глубокое обучение добавит к капитализации мирового фондового рынка $30 трлн.

Суперкомпьютеры

Суперкомпьютеры открывают большие возможности: они смогут самостоятельно и быстро писать письма, создавать код на десятке языков программирования, восстанавливать исторические факты, переводить со всевозможных языков, диагностировать заболевания и многое другое. Развитие ИИ задает новые требования к суперкомпьютерам, производителям процессоров, а также к архитектуре построения дата-центров, смещая акцент в пользу ИИ-процессоров, то есть с хранения на вычисления.

Электрический транспорт

ARK прогнозирует рост продаж электрических транспортных средств примерно в два раза, то есть с $2,2 млн в 2020 году до $40 млн к 2025-му. Уже сейчас, отмечают эксперты фонда, продажи автомобилей на бензиновых двигателях снижаются, а спрос на электромобили растет. Благодаря усовершенствованию технологий производства цена электромобиля будет снижаться, и все больше людей смогут позволить себе такую машину. Этот же фактор технологического развития сделает автономный транспорт более доступным, а значит, повсеместно распространенным.

Беспилотники

Доставка дронами значительно сократит расходы на логистику. Более того, в ARK прогнозируют, что в скором будущем дроны будут доставлять не только еду и товары, но даже людей: сейчас уже есть предпосылки для создания воздушного такси и скорой помощи. По прогнозам ARK, к 2025 году доставка дронами будет приносить $50 млрд дохода в год.

Космос

Технологический прогресс сделал производство ракет и спутников дешевле, позволив частным компаниям войти в индустрию, которая раньше была неповоротливой, бюрократически сложной и зависимой исключительно от государственных денег. В фонде считают, что космическая отрасль в будущем превысит оборот в $370 млрд в год.

3D-печать

Эта технология уже стала одним из факторов удешевления производства космических летательных аппаратов и делает то же самое во многих других областях, например, в медицине, где с помощью 3D-печати создают детали для приборов ИВЛ и респираторов. По прогнозам ARK, в 2025 году объем этого рынка составит $120 млрд против $12 млн в 2020-м.

Все эти эти индустрии показывают огромный потенциал DeepTech, переосмысливая практически все: от аккумуляторов и используемых материалов до образа жизни и функционирования общества.

Ситуация в России

Важно отметить, что все перечисленные выше технологии развиваются в рамках конкурентных секторов экономики, так как именно конкуренция стран, компаний, продуктов и амбиций отдельных людей двигает вперед инновации. Россия — хороший тому пример: достаточно посмотреть на то, как сейчас в стране развиваются финтех, электронная коммерция, интернет-сервисы и такие компании, как «Сбер», «Яндекс», Mail.ru и другие. Тут есть конкуренция, которая мотивирует на инновации через развитие технологий как внутри самих корпораций, так и через M&A.

При этом многие крупные государственные монополисты совсем неспешно инвестируют в инновации, находясь в неконкурентном поле, занимая монопольное положение. Часто крупнейшие госкомпании, руководствуясь принципами безопасности, замыкают все разработки и инновации внутри себя. В ситуации, когда широкая приватизация не стоит в повестке, возможным сценарием могла бы стать постепенная передача на аутсорс как можно большего количества технологических элементов, сохраняя при этом контроль за наиболее критичными элементами безопасности и устойчивости инфраструктуры. Это могло бы создать дополнительный спрос на диптех-стартапы в России.

Что нужно помнить фаундерам, работающим в диптехе

Любой фаундер в диптехе сталкивается с большим количеством проблем, такими как масштабирование и доступ к финансированию. Но стоит определенно выделить в качество основного вызова для стартапа способность определить верные варианты использования технологии и бизнес-модель. Ясность в этом вопросе откроет двери для крупных корпораций и инвесторов.

Этот же вызов стоит и перед самими корпорациями, которым приходится не только глубоко понимать применение и возможности новых технологий, но и по-новому выстраивать свои бизнес-модели и рабочие процессы.

В предыдущие десятилетия 77% корпораций-лидеров оставались в этой позиции спустя пять лет, но сейчас эта доля составляет всего лишь 44%, потому что рынок стал более динамичным, инновации теперь происходят непрерывно, и способность перепридумывать себя и свои продукты стала ключом к успеху.

Советы фаундерам

Фаундерам, которые планируют запускать свою компанию, решая действительно серьезные проблемы бизнеса и общества, можно дать несколько советов: