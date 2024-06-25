Что до сих пор скрывает скандальный топ-чиновник Вербицкий.

Это скандальный заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий. Фигурант ряда журналистских расследований о незадекларированном состоянии, а теперь еще и фигурант уголовного дела НАБУ по статье о незаконном обогащении.

Какие факты по Вербицкому расследуют детективы антикоррупционного бюро. Кого из окружения одиозного прокурора проверяют аналитики НАПК. И что до сих пор скрывает скандальный топ-чиновник Вербицкий, читайте в эксклюзиве проекта Хапуга.ua из Турции.

Это курортный городок Алания, район Кестель, который местные специалисты по недвижимости часто рекомендуют для постоянного проживания. Заместитель украинского генпрокурора в своей декларации обществу об Алании не сообщал. Впрочем, по данным наших источников именно здесь он готовил себе запасной аэродром в разгар полномасштабного вторжения РФ.

В декларации господина Вербицкого видим только общие данные о квартире на 65 метров «где-то в Турции», которую супруга Вербицкого Виктория — простая чиновница одесского городского совета — приобрела в мае 2022 года. Стоимость квартиры в декларации — 3 миллиона 891 тысяча гривен, что по среднему курсу того времени в 36 гривен за доллар равнялось примерно 108 тысячам долларов.

Что же за столь небольшие для этого курортного региона деньги приобрели Вербицкие. Наконец, показываем и оцениваем сокровенную прокурорскую квартиру в Алании. Элитный жилой дом Oxo Beach на первой линии Средиземного моря, в ста метрах от пляжа. Застройщик обещает здесь фитнес-клуб, центр йоги, кафе, бар, сауну и баню. Конечно, бассейн во дворе и все остальное для ВИП-жителей.

Сколько стоят здесь квартиры – просто смотрим на сайте. Самая маленькая квартира как раз от 60 метров стоит от 323 тысяч долларов. То есть ровно втрое дороже стоимости, указанной в декларациях Вербицких.

«Это типичная история, когда чиновники не сильно желают показывать источники своих доходов. В процессе покупки, даже договора дарения, ты должен уплатить определенный налог. Поэтому самый простой способ, который часто выбирают чиновники, это занизить его стоимость. Это, к сожалению, из доступных, мы можем часто увидеть это в декларациях», — прокомментировал председатель ОО «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик.

Вероятное занижение стоимости зарубежной недвижимости, как и происхождение состояния для ее приобретения, — это еще один яркий факт относительно замгенпрокурора Вербицкого.

Показателен факт, который должны проверить специалисты НАПК и НАБУ в рамках исследования его имущественного положения и проверки подозрений в незаконном обогащении. Приказ о расследовании в отношении Вербицкого подписал и генеральный прокурор Андрей Костин.

“Я очень серьезно отношусь к журналистским расследованиям. Я подписал приказ о проведении служебного расследования по этим фактам, которое продолжается. Национальное агентство по предотвращению коррупции проводит проверку способа его жизни. Кроме того, знаю, что НАБУ инициировало свое расследование”, — заявил Андрей Костин.

Национальное антикоррупционное бюро Украины действительно начало уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Дмитрия Вербицкого, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Основанием для уголовного дела НАБУ стали факты от журналистов-расследователей проекта «Схемы» (Радио Свобода) о том, что Дмитрий Вербицкий поселился в таунхаусе в элитном коттеджном городке «Коник» в Киеве, который приобрел его племянник по доверенности для одесского бизнесмена дешевле рыночной стоимости.

Как говорится в расследовании, по договору эта недвижимость вместе с землей обошлась в 2,8 миллиона гривен. Сейчас это около 19 миллионов гривен.

Также журналисты-расследователи исследовали образ жизни девушки, сожительницы прокурора Вербицкого — Кристины Ильницкой, которая в 2024 году стала владелицей нового Porsche и трехэтажного коттеджа в том же городке Конник, общая стоимость которых составляет по меньшей мере 52 миллиона гривен. И это при том, что совокупный доход Ильницкой, отчитавшийся перед государством за последнее десятилетие, составил чуть более 360 тысяч гривен.

Показательно, что вообще-то на роскошную жизнь и отдых Ильницкой с прокурором Вербицким в последние месяцы обращал внимание целый ряд изданий и журналистов. Впрочем, даже несмотря на такое внимание со стороны обличителей, зампрокурора все равно продолжал и кстати до сих пор продолжает работать на своей высокой должности.

«Единственное, что меня удивило, почему он до сих пор в должности. Из расследования команды «Схем», которые очень осторожны и соблюдают журналистские стандарты, которых, мне кажется, не придерживаются даже большинство украинских СМИ. Очевидно, выходит, что это вопрос несоответствия его зарплате и его имуществу. Поэтому, почему он до сих пор в должности, это единственный вопрос», — прокомментировал народный депутат Ярослав Железняк.

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На самом деле вопросов пока прокурора и его окружения еще много. В частности, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разослало в ряд банковских учреждений страны это письмо с требованием предоставления информации, составляющей банковскую тайну. Специалистов НАПК интересует движение средств по счетам девушки Вербицкого Ильницкой, лиц причастных к многомиллионным сделкам с недвижимостью в коттеджном городке «Коник», а также к покупке офисного здания в центре Одессы.

Этот дом, указанный в декларации как жилой, на самом деле офисный центр на 420 квадратных метров. Теперь уже бывшая жена Вербицкого Виктория приобрела все это за якобы 4 миллиона 200 тысяч гривен, то есть чуть больше 100 тысяч долларов. Такая сумма указана в декларации прокурора, однако стоимость опять же, как в Турции и Конча-Заспе, занижена, установили журналисты, которые общались с сопровождавшим соглашение риэлтором.

И именно такая сумма фигурирует в публичном объявлении о продаже этого объекта — 550 тысяч долларов, то есть около 20 млн грн, что в пять раз больше задекларированной стоимости.

“Конечно, это нарушение. Это уклонение от уплаты налогов может характеризоваться… Если у нас есть документы, свидетельствующие о том, что рыночная стоимость занижена, это основание обратиться в НАПК», — прокомментировал председатель ОО «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик.

“Юридическую ответственность будет доказывать НАПК и НАБУ. Наверное, он что-то разбирается в юридической части, будет пытаться ставить палки в колеса, но еще раз, это тайна расследования, это работа антикоррупционных органов и внутреннее расследование прокуратуры. Что касается его лично, я считаю, что он должен быть уволен. А там дальше разберемся, будет ли это только политическая ответственность, или в том числе и юридическая”, — рассказал нардеп Ярослав Железняк.

Хапуга.ua продолжает следить за развитием дела, пожалуй, самого одиозного прокурора последних лет. Мы направили запросы по расследованию и проверкам Вербицкого в НАПК и в Офис генерального прокурора.

Из последнего оперативно ответили: отстранить прокурора от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования по закону невозможно, впрочем, Генпрокурор уже приказал передать все полномочия Вербицкого другим заместителям. Служебное расследование продолжается.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ЧТО скрывает в Турции заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий

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