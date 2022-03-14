Хроника пикирующей России

Олег Вьюгин, глава ММВБ (реально грамотный товарищ): «Вспоминаем кризис 98-го года и умножаем на три».

«Это новый тип кризиса. Мы не можем его сравнить ни с 2008 годом, ни с 2014-м. Те кризисы исправлялись рыночными силами. Этот кризис порождён массовым исходом инвесторов и компаний, поэтому он будет тяжелее. Мы оказались в новой ситуации не на год, не на два и даже не на три. Да, кризис 1998 года выглядел страшно, но он был забыт в течение полугода-года. Сейчас ситуация принципиально иная», — говорит он.

Многие говорят, что основная масса россиян зависят от государства — зарплаты, пенсии и прочие подачки. Но будут ли деньги в бюджете? Вряд ли. Неизбежен печатный станок. А значит, гиперинфляция — очень много необеспеченных рублей и товарный дефицит. Это рукотворный кризис, искусственно созданный в кремлевском бреду одного человека и подкрепленный подлизами из «ближнего круга».

Ни Украина, ни НАТО не собирались нападать на РФ — только идиот об этом мог подумать, учитывая ядерное оружие, огромную территорию и решимость россиян перед реальной внешней агрессией. Но теперь ситуация изменилась. Экономическая война всего мира против РФ стала реальностью. И еще ни одной стране не удавалось победить весь мир.

Многие россияне сейчас говорят, что готовы в землянках жить и землю кушать ради Великой России. Но, когда наступит именно такой момент, думаю, реальность будет сильно отличаться от урапатриотических настроений. Не зря даже сейчас перед лицом смерти российские солдаты, которых отправили на войну в Украину, не забывают мародерствовать — от простых продуктовых магазинов с водкой и коньяком до бытовой техники — телевизоры и даже блендеры.

Раньше иностранные аналитики и позже ЦБ РФ прогнозировали спад ВВП РФ на 8−10%. Однако сейчас чаще называют более реальным спад на 30%, как было сразу после распада СССР. И эта цифра представляется более реальной.

Российская прокуратура угрожает арестами руководству подразделений западных компаний, которые критикуют РФ. Также прокуратура угрожает арестовывать активы компаний, которые уходят из РФ, включая товарные знаки (а это, на секундочку, интеллектуальная собственность). Предупреждения получили Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, IBM и Yum Brands (KFC и другие бренды).

Уж непонятно, чего в этих действиях прокуратуры больше — желания порадовать россиян сохранением на территории своей страны знакомых брендов или просто выслужиться перед начальством. Не исключаю, что все вместе.

Тем не менее в телеграме появилось 40 млн новых пользователей (скорее всего подавляющее большинство — россияне) после запретов Роскомнадзора других месенджеров и соцсетей.

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Международные новости

ЕС начал процедуры присоединения Украины. Дорога будет долгой. Но ее осилит идущий.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за проведение реформы Совета Безопасности ООН в связи с войной РФ против Украины. Очень важный шаг. Сейчас Совбез ООН по сути заблокированы — проамериканские решения блокируются РФ и Китаем. А прокитайские или пророссийские решения блокируются США.

Формат, принятый после 2-й мировой войны, в новых реалиях нужно менять. Как минимум за счет расширения СБ на Германию, Японию, Индию и еще ряд стран. Плюс лишения права вето для любой страны — будь это США или РФ.

Министр экономики Германии признал ошибки Запада в отношении Украины:

«Для Европы, для НАТО, для Запада было ошибкой держать открытую дверь для Украины и в то же время говорить: вам туда нельзя. Это раздражает. Украина чувствовала себя в ловушке между двух огней. С одной стороны, ее поощряют работать в направлении демократии и свободы и смотреть на Запад, с другой стороны, ей не разрешали присоединиться.

Мы обещали защиту от России, но не хотели видеть Украину как партнера НАТО. Мы осудили аннексию Крыма как нарушение международного права, но построили «Северный поток-2″. Мы хотели, чтобы Украина защищала себя — и, таким образом, безопасность Европы — но, пожалуйста, не с помощью нашего оружия. Мы должны признать, что мы в своей позиции были непоследовательны»

Но закрывать небо Германия по-прежнему не готова, так как боится оказаться в состоянии войны с РФ.

Президент Польши: «Использование Россией химического оружия против Украины кардинально изменит ситуацию, и НАТО будет вынуждено серьезно задуматься о том, как на это отреагировать».

Они снова будут думать? То есть нужно, чтобы русские ракеты начали бомбить Париж, Берлин и Лондон?

Помощник Байдена заявил, если Россия нанесет удар по территории НАТО, это приведет к срабатыванию статьи 5 и НАТО применит всю силу в ответ.

Германия увеличит расходы на оборону до 2% ВВП.

Турция не планирует присоединяться к западным санкциям против РФ. На этом фронте пока без перемен. Эрдоган давно пытается играть собственную игру и сейчас пытается воспользоваться ситуацией и усилить свои позиции в отношениях с США.

С воскресенья должны были вступить в силу новые санкции ЕС против РФ:

экспорт железа и стали из РФ в ЕС;

импорт предметов роскоши из ЕС в РФ;

запрет любых инвестиций ЕС в нефтяную сферу;

расширение санкционного списка бизнесменов.

МВФ не видит угрозы глобального финансового кризиса из-за войны РФ против Украины и санкций Запада против РФ.

Financial Times: Россия запрашивала военную технику и другую помощь у Китая с самого начала вторжения в Украине, а также недавно (по данным официальных лиц США). Посольство Китая заявило, что никаких просьб о помощи от РФ не поступало.

Однако официальные лица США заявили, что есть признаки того, что у России заканчиваются некоторые виды вооружений, поскольку война в Украине продолжается третью неделю. И что Китай может готовиться помочь России.

Советник президента США Салливан строго предупредил, что любые попытки помочь России во вторжении в Украину или уклонении от западных санкций будут иметь последствия для Китая.

Но это поднимает новые вопросы об отношениях между Китаем и Россией, которые становятся все более крепкими, поскольку обе страны выражают свое несогласие с США по всем вопросам — от НАТО до санкций.

Два лидера — Пекина и Москвы — подписали совместное заявление в Пекине в феврале, в котором партнерство Пекина и Москвы описывается как «безграничное» (похоже на Пакт Молотова-Риббентропа), что является еще одним признаком, что две столицы сближаются еще больше.

Китай изображал себя нейтральным игроком в украинском кризисе и отказывался осудить Россию за вторжение в страну. США также не видят никаких признаков того, что президент Китая Си Цзиньпин готов оказать какое-либо давление на своего российского коллегу. Плюс Китай распространяет дезинформацию российской фейковой пропаганды.

Интересные свежие слова Джорджа Сороса по этой теме:

«Не заблуждайтесь, Путин и Си подвергают мир риску полного уничтожения… Вторжение России в Украину 24 февраля стало началом третьей мировой войны, которая может уничтожить нашу цивилизацию».

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Рыночные новости

Goldman Sachs ухудшил прогноз по S&P 500 на конец 2022 года с 4900 до 4700. Ранее, 12 февраля, прогноз был ухудшен с 5100 до 4900.

Котировка S&P 500 за пятницу около 4200 пунктов. То есть обновленный прогноз все еще предполагает рост S&P 500 от текущих уровней на 12%. Но тут же GS добавляет, если в США будет рецессия, то S&P 500 упадет до 3600. А это уже минус 14% от текущих уровней.

По факту GS сейчас говорит о точке бифуркации рынка:

если жизнь будет налаживаться, то SPY вырастет на 12%;

если Штаты войдут в рецессию, то SPY упадет на 14%.

А значит, нужно внимательно оценивать шансы на эти два события — вероятность рецессии и нормализации.

Сегодня утром финансовые рынки стабильны.

Цены на нефть и другое сырье снижаются на несколько процентов и это очень хорошо для мировой экономики. На этом фоне вяло, но растут фьючерсы на американские фондовые индексы (в среднем на 0,5%), причем слабее на Nasdaq (+0,24%).

Сейчас именно от динамики сырьевых цен во многом зависит состояние мировой и американской экономики.

США вообще стоят особняком. Проблем с поставками нефти, газа, зерновых и многих других видов сырья у них нет. Во многом находятся на самообеспечении, а нефть в том числе покупают в Канаде. Именно поэтому мы видим две большие разницы в ценах на газ — в США с одной стороны, и в ЕС и Китае с другой.

В нефти и продовольствии такой разницы нет, так как эти рынки гораздо более глобализованы. Но никто не отменял протекционизм и налоговые льготы.

Отдельно отметим продолжение падения цен (рост доходности) 10-летних гособлигаций США — сегодня они достигают 2,05%. Как бы это ни Китай начал выходить из американского госдолга. Это вынудит США принять экстраординарные меры по управлению госдологом, чтобы не допустить ни резкий рост процентных ставок, ни дефолт США.

Это можно сделать только включив печатный станок и выкупив весь «китайский» госдолг на баланс ФРС. Позицию на $1 трлн безболезненно может выкупить только ФРС. Но тогда будет еще один вопрос — на что будет менять Китай вырученные от продажи гособлигаций США доллары. Золото? Тогда его цена взлетит до небес. Евро? Это не решает проблему зависимости от Запада. Согласованная блокировка валютных резервов ЕС и США показали, что и евро может не быть спасением.

Поэтому вряд ли Китай сейчас будет объявлять экономическую войну США, начав распродажу их гособлигаций и доллара. Особенно если Китаем движут прагматические экономические интересы, а не просто желание «воссоздать СССР» или унизить своих соседей.

Ухудшение ковидной обстановки в Китае ведет сегодня утром к очередной волне распродаж акций в Гонконге. Фондовый индекс здесь падает почти на 4% — и уже ниже психологической отметки 20 000. Последний раз он здесь был в январе 2016 года в разгар взрыва пузыря на китайском рынке акций.

Ford (F) ожидает, что продажи его автомобилей в США упадут на 12%. Ключевая проблема — дефицит запчастей.

На этой неделе в среду ожидается решение ФРС по монетарной политике. Рынок почти единогласно уверен, что ставка будет повышена на 0,25%. Ранее ФРС завершила QE и больше не вливает доллары в экономику.

Относительно следующего заседания 4 мая рынок сейчас колеблется, на сколько будет повышена ставка — на 0,25% или на 0,5%. Шансы на оба события сильно колеблются вокруг равных. За весь 2022 год теперь снова наибольшее ожидание рынка — повышение ставки на 1,75% или семь раз по 0,25%.

Тогда к декабрю кривая доходности гособлигаций США станет плоской, а обычно через 6−12 месяцев после этого в США наступает рецессия. Примерно про это же говорит разница в доходности между 10- и 2-летними гособлигациями США.

То есть, исходя из традиционной монетарной политики ФРС, рецессия в США по-прежнему ожидается в конце 2023 года. И в текущем году отсюда превалирующий сценарий — продолжение экономического роста, а не рецессия, даже по пессимистической оценке Goldman Sachs. Пусть и замедление экономики, но все еще рост.

Большинство экономистов по-прежнему ожидают рост реального ВВП в 2022 году на 3%. А это точно не кризис.

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Однако мы должны учитывать общий ненормальный фон глобальных рынков и экономики. Поэтому стандартные макроэкономические метрики могут обмануть.

Дорогой бензин уже начал менять потребительские привычки американцев. Возврат американцев на рынок труда после завершения федеральной помощи и пандемии коронавируса остановил рост зарплат. А значит реальные доходы американцев продолжают снижаться. Это продолжает больно бить по их потребительской уверенности и активности.

Быстрое монетарное ужесточение может ускорить этот процесс. С технической точки зрения рынки акций сильно перепроданы из-за войны в Украине. Не зря фьючерсы на американские индексы рванули на 2% на пустых словах лилипутина о якобы прогрессе в переговорах.

Кстати, заместитель Госсекретаря США заявила, что Россия демонстрирует «признаки готовности» провести «реальные, серьезные переговоры», хотя лилипутин все еще желает уничтожить Украину. Возможно, работает «атомная экономическая бомба», которую впервые в истории Запад применил против страны-агрессора. Монетарное ужесточение в условиях войны и высокой волатильности рынков — это очень нестандартная, уникальная ситуация.

Вполне возможна волна распродаж игроками, которые покупают акции в кредит. В условиях низкой ликвидности рынка это может спровоцировать новое падение акций. Но пока капитуляции этими игроками видно не было.

Также нужно учитывать ускорение цикла — мир ускорился и то, на что раньше уходили годы, сейчас происходит за месяцы. Даже в макроэкономике. Реально она дестабилизирована агрессивной монетарной политикой, «зеленой повесткой», локдаунами, войной и многими другими чисто рукотворными действиями.

Примерно через месяц стартанет следующий сезон корпоративной отчетности. Раньше ожидалось, что отчеты за 1-й квартал будут слабыми, но со 2-го квартала начнется улучшение прибыльности американского бизнеса.

Однако наблюдаются высокие издержки, проблемы с логистикой (помним в том числе о дефиците украинских и российских моряков), дефицит многих запчастей и комплектующих (помним о проблемах в чипах из-за остановки поставок неона из Украины), прямые потери бизнеса от санкций против РФ.

Война очень многое поменяла и в мировой экономике (в пределах 1% по выручке, но для маржинальности эффект будет больше). Скорее всего, компании и аналитики начнут ухудшать прогнозы по прибыльности американского бизнеса на весь 2022 год. А это плохо для рынка акций.

Помним также, что 18 марта пройдет большая квартальная экспирация фьючерсов и опционов. Обычно это добавляет волатильности рынкам, и возможно хорошая тактическая точка для покупки акций будет в понедельник 21 марта. Внешний фон для мировой экономики и рынков акций остается очень изменчивым и нервным.

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