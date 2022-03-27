Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев выразил уверенность, что до полного разрыва дипотношений с Польшей дело не дойдёт

«До разрыва дипотношений России и Польши не дойдет, хотя сама дипмиссия может быть закрыта», — заявил дипломат.

И даже такую оценку в сложившейся ситуации можно считать оптимистичной.

Российско-польские отношения остаются крайне сложными даже на фоне противоречий с другими странами Запада. 23 марта польское Агентство внутренней безопасности обвинило в незаконной разведывательной деятельности 45 российских дипломатов, после чего их выслали из страны, что стало одной из самых масштабных подобных акций в новейшей истории. МИД РФ пообещал предпринять ответные меры, но прочности отношениям взаимные высылки вряд ли добавят.

Варшава и Москва имеют давнюю историю взаимных обвинений, в том числе на исторической почве. Общеизвестно, что высшее руководство РФ уделяет повышенное внимание теме Второй мировой и нередко делает выводы о дружественности или недружественности другого государства, исходя из позиции по тем давним событиям. Власти республики придерживаются концепции, согласно которой сталинский СССР

наравне с Германией несёт ответственность за развязывание Второй мировой. После падения коммунистического режима и последующего вхождения Польши в Евросоюз там приняты законодательные основания для демонтажа памятников советской эпохи, в т.ч. военных мемориалов, что также вызывает острую реакцию Москвы.

В качестве ответа президент РФ Владимир Путин выдвинул свою версию событий, согласно которой в начале Второй мировой есть доля вины и западных демократий, и самой Польши. Эти постоянные пикировки о далёком прошлом, при всей кажущейся маловажности для межгосударственных отношений, показывают уровень недоверия и даже плохо скрываемой враждебности между Москвой и Варшавой.

Но наряду с историческими у двух стран есть и вполне реальные, современные противоречия. Польша видит в России угрозу своему суверенитету и национальной безопасности, что ещё в конце 1990-х стало мотивом для вступления в НАТО вместе с другими странами Восточной Европы. Тогда расширение альянса на восток стало причиной для первого недовольства со стороны новой, вроде бы демократической и европейской России, которая тем не менее изначально сопротивлялась вхождению восточно-европейских постсоциалистических стран в евроатлантические структуры безопасности. Постепенно реакция Москвы на НАТО становилась всё более резкой и в итоге привела к нынешней спецоперации в Украине, которая ещё только теоретически рассматривала возможность вступить в альянс.

Между Польшей и Россией за эти десятилетия было ещё немало острых моментов, включая споры по расследованию гибели президента Польши Леха Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском, произошедшей при не до конца выясненных обстоятельствах. Некоторые официальные лица Польши высказывали подозрения о причастности российских спецслужб к трагедии.

Таким был фон российско-польских отношений на момент начала спецоперации в Украине. Взаимное недоверие и претензии по разным поводам лишь нарастали, и Варшава закономерно заняла максимально жёсткую позицию по действиям Москвы в соседнем государстве. Варшава регулярно заявляет о недостаточности принятых международным сообществом ограничительных мер против России. Недавно был опубликован план по поддержке Украины из 10 пунктов, предложенный Польшей, Чехией и Словенией. В нём, среди прочего, предлагается отключить все российские банки от SWIFT, закрыть для РФ европейские порты, не выдавать визы ЕС российским гражданам и закрыть любое транспортное сообщение. Одновременно польское общество и власти предпринимают все возможные усилия для приёма украинских беженцев, а территория республики стала одним из основных каналов поставок оружия для нужд ВСУ.

В российском медийном пространстве распространяются мнения о возможном нанесении ядерного удара по Польше, если с её стороны возникнут какие-то угрозы. Подобные соображения появились в ответ на заявление отставного польского генерала о том, что стоит оспорить государственную принадлежность Калининградской области. На это отреагировал даже российский МИД, хотя мнение экс-военачальника можно было бы оставить и без реакции.

Между тем, как к бы к этому не относились в Кремле и на Смоленской площади, Польша важна в том числе для российской экономики. Через её территорию тянутся на запад газо- и нефтепроводы с российским сырьём, и пока Евросоюз окончательно не отказался от закупок углеводородов у РФ, вряд ли есть резон раньше времени терять ценные транспортные коридоры. Но накал страстей так велик, что разрыв дипотношений уже не кажется нереальным. О вероятности такой перспективы заявил политолог Евгений Сатановский. Он добавил, что разрыв может оказаться долговременным. К такому результату, в частности, может привести инициатива Варшавы о направлении в Украину миротворческого контингента для защиты мирных жителей.

Россия особенно обращает внимание на тот факт, что Польша активно ищет единомышленников по этому вопросу. Эксперты не исключают, что поддержать польское предложение могут Дания, Чехия, страны Балтии, Словакия и даже, возможно, Франция. А США уже дали понять, что не станут противиться такому развитию событий. Постпред Соединённых Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что отдельные страны НАТО могут направлять военных в Украину, если у них есть такое желание. Сами США не будут использовать свои вооружённые силы из опасения, что это может перерасти в глобальный ядерный конфликт с Россией.

Если голубые каски из Польши появятся в Украине, разрыв дипотношений станет более чем вероятным и даже логичным шагом. Тем более, что подобные ситуации для новейшей российской истории не уникальны. РФ уже лишилась дипломатических сношений с Грузией в 2008-м и с Украиной в нынешнем феврале.