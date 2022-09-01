Сезонное падение цен

«Однако при условии, что курс гривны будет постоянным и не будет сильных ценовых скачков для энергоресурсов, топлива и т. д., в сентябре текущего года следует ожидать стабилизацию и даже частичное снижение цен на продукты питания, связанное со сбором урожая», — сказала она.

По ее словам, особенно сезонное снижение цен следует ожидать овощей, которые могут длительно сохраняться (картофель, свёкла, морковь, лук и т. д.). Производители данных культур либо закладывают свою продукцию в склады длительного хранения, чтобы затем реализовать по более выгодной цене зимой или весной, либо реализуют непосредственно с поля по более низкой цене, поскольку не имеют складов хранения.

«Именно поэтому цена на данную категорию товаров снижается. Аналогичная ситуация с яблоками», — добавила она.

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Факторы для роста цен

Однако, отметила Литвин, в случае роста цен на энергоносители ситуация может измениться. Сейчас рассматривается вариант возврата акциза на горючее.

«Если это решение будет принято, то возможен рост цен на все категории товаров, поскольку вырастет стоимость логистики», — сказала она.

Кроме того, у аграриев сейчас идет жатва, вскоре начнется массовый посев озимых культур. На все эти операции необходимо большое количество дизельного топлива, что также может отразиться на финальной стоимости конечных продуктов в будущем.

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«В условиях военного положения следует отказаться от возвращения акциза на горючее или хотя бы установить льготный акциз на топливо для аграриев, которое используется для собственного потребления сельскохозяйственными товаропроизводителями, как это делается в странах ЕС», — считает аналитик УКАБ.

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